La nueva vida de Sebastián Estevanez: por qué dejó la actuación y a qué se dedica a los 55 años

Resumen para apurados
- En una entrevista en Urbana Play, el actor Sebastián Estevanez confirmó su retiro de la actuación para dedicarse a la construcción y priorizar el tiempo con su familia.
- Su interés surgió tras una mala experiencia remodelando su vivienda. Actualmente coordina equipos de obra y asesora a figuras conocidas como Marley.
- Aunque rechazó ofertas para volver a la televisión, el exgalán consolida este cambio de rubro enfocado en sostener una rutina laboral con mayor calidad de vida.
Sebastián Estevanez reapareció públicamente y sorprendió al confirmar que se retiró de la actuación. En una entrevista con Matías Martin en Urbana Play, el actor reveló que actualmente está dedicado al mundo de la construcción, una actividad que, según explicó, le permite disfrutar de una vida más tranquila y compartir más tiempo con su esposa, Ivana Saccani, y sus cuatro hijos.
Durante la charla, el actor confirmó que dejó la actuación, aunque reconoció que estuvo cerca de regresar cuando recibió una propuesta para participar de una versión en formato serie vertical de Dulce Amor, la ficción que protagonizó junto a Carina Zampini.
"Me gustó la idea porque me encanta laburar con Cari y con todos los compañeros y compañeras del elenco. Me tenté, pero la realidad es que estoy dedicado más a la construcción y estoy contento con eso", reconoció.
Luego explicó cuál es su vínculo con ese rubro y confesó cuál sería su rol ideal: "No soy obrero pero me encantaría serlo".
"Estoy empezando a construir. Tenés que rodearte de un buen equipo: arquitectos, ingenieros, plomeros, electricistas y albañiles... Tenés que armar un buen equipo. Hay que involucrarse, se puede", agregó.
Su nuevo trabajo y los clientes famosos
Estevanez también contó que entre sus clientes figura Marley, a quien asesoró durante la construcción de su vivienda.
"Marley me pidió asesoramiento. Le fui armando los equipos de laburo. Es una especie de producción general lo que hago", detalló.
Según explicó, su tarea consiste en orientar a quienes construyen una casa, desde la elección de los materiales hasta la conformación de los equipos de trabajo.
El origen de su pasión por la construcción
El actor reveló que su interés por la construcción nació hace varios años, luego de atravesar una experiencia negativa durante una remodelación en su propia vivienda. "Yo había reformado toda mi casa, me había metido en un quilombo tremendo. No me había ido bien. Y dije 'si logro hacer esto bien y con buena onda con quien me contrate, estaría bueno'. Como yo la pasé mal, la idea era que la pase bien el que me contrate y que salgan las cosas bien", recordó.
Aunque aseguró que está conforme con la decisión que tomó, Estevanez admitió que todavía siente nostalgia por su carrera artística. "Con respecto a la actuación no es que no extraño. Extraño muchísimo. Pasa que sería muy difícil hacer las dos cosas porque el tema de la construcción consume mucho tiempo", se sinceró.
Incluso reveló que recientemente lo convocaron para participar en una tira vertical de género policial, aunque rechazó la propuesta porque prioriza su presente familiar.
"Tengo más tiempo para estar con ellos, con Ivana. Estuve muchos años, más de 20, al palo, de volver a las 21 horas, irme tempranito y verlos dormir a la noche. Está bueno poder estar más tiempo con ellos", expresó.
La razón detrás del cambio de vida
Consultado sobre qué lo llevó a abandonar una carrera consolidada para comenzar de cero en otra actividad, Estevanez explicó que la decisión estuvo motivada por la búsqueda de una mejor calidad de vida. "Los últimos años de laburo me daba cuenta que quería buscarle la beta a lo que hacía porque sentía que necesitaba estar más tiempo con mis hijos y con Ivana. Quería buscar algo que me permita estar más tiempo con ellos y siempre me gustó el tema de la construcción", sostuvo.
Por último, destacó el apoyo que recibió de su familia para dar ese giro profesional. "Mi viejo me bancó porque él en realidad es tornero matricero, tenía taller de chapa y pintura, tenía verdulería. Es un poco normal en la familia cambiar de rubro y estar preparado para lo que pinte", concluyó.