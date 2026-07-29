La nueva vida de Sebastián Estevanez: por qué dejó la actuación y a qué se dedica a los 55 años

La razón detrás del cambio de vida

Consultado sobre qué lo llevó a abandonar una carrera consolidada para comenzar de cero en otra actividad, Estevanez explicó que la decisión estuvo motivada por la búsqueda de una mejor calidad de vida. "Los últimos años de laburo me daba cuenta que quería buscarle la beta a lo que hacía porque sentía que necesitaba estar más tiempo con mis hijos y con Ivana. Quería buscar algo que me permita estar más tiempo con ellos y siempre me gustó el tema de la construcción", sostuvo.