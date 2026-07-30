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Atlético presentó a Juan Rodríguez: quién es el defensor que llega desde Talleres

El zaguero de 32 años firmó su contrato y se convirtió en el tercer refuerzo del "Decano". Llega para cubrir la baja de Gastón Suso.

REFUERZO. Juan Rodríguez posa con la camiseta de Atlético Tucumán y señala el escudo tras firmar su contrato.
REFUERZO. Juan Rodríguez posa con la camiseta de Atlético Tucumán y señala el escudo tras firmar su contrato.
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán oficializó la llegada del defensor Juan Rodríguez, libre desde Talleres, para reemplazar al lesionado Gastón Suso en el equipo de Julio César Falcioni.
  • El zaguero de 32 años llega tras recuperarse de una cirugía de tendón de Aquiles. Ganó la Sudamericana con Defensa y viene de disputar 70 partidos en el club cordobés.
  • Con esta incorporación, el Decano suma su tercer refuerzo para cubrir una posición crítica y buscar estabilidad defensiva en los próximos compromisos del torneo.
Resumen generado con IA

La espera terminó. Después de varios días de negociaciones, Atlético Tucumán oficializó la incorporación de Juan Rodríguez, que ya firmó su contrato y se transformó en el tercer refuerzo del equipo dirigido por Julio César Falcioni en este mercado de pases.

El anuncio llegó a través de las redes sociales del club. Primero, la institución confirmó la firma del vínculo: "Juan Rodríguez firmó su contrato con Atlético Tucumán. El defensor firmó su vínculo con nuestra institución y ya es nuevo jugador del Decano". Más tarde, publicó la presentación oficial del futbolista, destacando que el marcador central llegó en condición de libre tras su paso por Talleres de Córdoba.

La llegada del defensor responde a una necesidad puntual del cuerpo técnico luego de la grave lesión de Gastón Suso, quien sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla frente a River y quedó fuera de competencia por varios meses. Falcioni buscaba un zaguero con experiencia para reforzar una defensa que perdió a uno de sus titulares.

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Quién es Juan Rodríguez, el nuevo defensor de Atlético Tucumán

Rodríguez tiene 32 años, mide 1,88 metros y se desempeña como segundo marcador central. Diestro y con buen juego aéreo, comenzó su carrera en las inferiores de River, aunque nunca llegó a debutar en Primera con el "Millonario".

Su recorrido continuó por Fénix, Almagro y San Martín de San Juan hasta consolidarse en la máxima categoría. Más tarde integró el plantel de Defensa y Justicia que conquistó la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021, antes de pasar por Rosario Central y, en 2023, incorporarse a Talleres de Córdoba.

Con el conjunto cordobés disputó 70 partidos oficiales, marcó seis goles y dio una asistencia, números que reflejan también su aporte ofensivo en las pelotas detenidas.

El desafío de volver a jugar

El principal interrogante sobre su presente pasa por el aspecto físico. Rodríguez no juega un partido oficial desde septiembre de 2025 debido a una lesión en el tendón de Aquiles que requirió una intervención quirúrgica.

Superada esa etapa, el defensor recibió el visto bueno para sumarse al "Decano", donde intentará recuperar continuidad y convertirse en una pieza importante dentro del esquema de Falcioni.

Con su incorporación, Atlético ya suma tres caras nuevas en este mercado de pases. Antes habían llegado Julián Fernández para reforzar el mediocampo y Alexis Canelo para potenciar el ataque. Ahora, el conjunto de 25 de Mayo y Chile completó una de las prioridades del entrenador con la contratación del reemplazante de Suso.

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