Atlético presentó a Juan Rodríguez: quién es el defensor que llega desde Talleres

El anuncio llegó a través de las redes sociales del club. Primero, la institución confirmó la firma del vínculo: "Juan Rodríguez firmó su contrato con Atlético Tucumán. El defensor firmó su vínculo con nuestra institución y ya es nuevo jugador del Decano". Más tarde, publicó la presentación oficial del futbolista, destacando que el marcador central llegó en condición de libre tras su paso por Talleres de Córdoba.