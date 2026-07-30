Emergencias, control de leyes y actualización normativa: los principales proyectos que aprobó la Legislatura

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán, presidida por Miguel Acevedo, aprobó en sesión extraordinaria un paquete de leyes para mejorar la prevención de emergencias y el control normativo.
- La sesión incluyó la creación de un sistema de alerta temprana, el monitoreo post legislativo, la actualización del Digesto Jurídico y fondos para obras hídricas en la capital.
- Estas herramientas buscan optimizar la gestión estatal ante catástrofes, garantizar la eficacia de las leyes aprobadas y mejorar la calidad de vida de los tucumanos.
La Legislatura avanzó con un paquete de iniciativas que apunta a mejorar la prevención ante emergencias, ordenar el marco normativo y evaluar el impacto de las leyes una vez sancionadas. Los proyectos fueron aprobados durante una sesión extraordinaria presidida por el vicegobernador y titular de la Cámara, Miguel Acevedo.
El debate parlamentario incluyó iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo y proyectos surgidos del propio ámbito legislativo. Entre los temas centrales estuvieron la creación de un sistema provincial de alerta temprana y gestión integral del riesgo, el monitoreo post legislativo y la actualización del Digesto Jurídico.
La sesión comenzó con un homenaje a Eva Perón, al cumplirse el 71° aniversario de su fallecimiento. Luego, el cuerpo legislativo avanzó con el tratamiento del orden del día.
Un nuevo sistema para prevenir emergencias
Uno de los proyectos de mayor relevancia fue la creación del Sistema Provincial de Alerta Temprana y Gestión Integral del Riesgo, junto con el Padrón Provincial de Personas de Emergencia y Voluntariado.
La nueva herramienta busca modernizar los mecanismos de prevención y respuesta frente a emergencias y desastres en Tucumán. La normativa establece parámetros para la actuación ante distintos escenarios y contempla la definición de niveles y colores de alerta.
Acevedo explicó que la iniciativa surgió del trabajo desarrollado por la Comisión Hídrica y destacó que también fortalece las atribuciones de Defensa Civil frente a situaciones de emergencia.
“Se sancionó un trabajo desarrollado por la Comisión Hídrica, donde se establecen parámetros para ser remitidos al Poder Ejecutivo y se fortalecen las atribuciones de Defensa Civil en casos de emergencia, además de definir los niveles y colores de alerta”, señaló el vicegobernador.
Según Acevedo, la intención es que estas herramientas permitan mejorar la coordinación entre los distintos organismos del Estado cuando se produzcan catástrofes o situaciones de riesgo.
“Con estas herramientas generamos posibilidades para que el Poder Ejecutivo pueda desarrollar de mejor manera su accionar, especialmente en temas de catástrofes y emergencias”, afirmó.
La Legislatura también aprobó el monitoreo de las leyes
Otro de los proyectos sancionados establece la creación del Sistema de Monitoreo Post Legislativo, una herramienta que permitirá evaluar la implementación de las leyes después de su aprobación.
El objetivo es conocer qué efectos producen las normas en la sociedad y determinar si efectivamente cumplen con los objetivos para los que fueron creadas.
Acevedo destacó este punto como uno de los desafíos que se planteó la actual composición de la Cámara. “Entendemos que las leyes que sancionamos deben ser medidas y evaluadas para conocer el impacto que producen en la sociedad y verificar que cumplan el efecto para el cual fueron creadas”, sostuvo.
En paralelo, el cuerpo aprobó la actualización de los textos consolidados que forman parte del Digesto Jurídico de Tucumán, una tarea que busca mantener ordenado y actualizado el conjunto de normas vigentes en la provincia.
“Nos propusimos el desafío de actualizar el Digesto Jurídico todos los años y esta Legislatura ha cumplido con ese compromiso”, remarcó Acevedo.
Fondos para los desagües del Barrio 360 Viviendas
Dentro del temario también se aprobó el convenio entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para financiar la obra de desagües pluviales del Barrio 360 Viviendas.
El acuerdo contempla una asistencia financiera no reintegrable destinada a fortalecer la infraestructura hídrica de la capital y mejorar el sistema de escurrimiento de aguas pluviales.
Acevedo calificó la obra como “de gran relevancia” y destacó el trabajo conjunto entre las distintas jurisdicciones para avanzar con su ejecución.
Reconocimientos a proyectos de impacto social y productivo
Durante la sesión, la Legislatura también declaró de interés provincial la trayectoria social, ambiental, económica y comunitaria de la Fundación Banco de Alimentos de Tucumán.
La iniciativa llegó al recinto a través del Foro de Ideas, un programa de participación ciudadana impulsado por la Legislatura. Acevedo destacó que el reconocimiento también representa una oportunidad para profundizar el vínculo institucional con la organización.
“Queremos darle continuidad a esta propuesta y destacar no solo el reconocimiento al Banco de Alimentos, sino también que es una institución con la que esta Legislatura se quiere vincular y trabajar más profundamente por la tarea que desarrolla en beneficio de toda la sociedad”, expresó.
Por otra parte, el cuerpo declaró de interés legislativo la segunda edición de la Cumbre de Bioetanol “Impulsando el futuro del Bioetanol en Argentina”, que tendrá lugar en Tucumán.
Al cierre de la jornada, Acevedo destacó el conjunto de normas aprobadas y sostuvo que el objetivo es continuar fortaleciendo la articulación entre los poderes del Estado para que las herramientas legislativas tengan un impacto concreto en la vida cotidiana de los tucumanos.
“Vamos a seguir profundizando el trabajo conjunto para que las normas lleguen a la ciudadanía y mejoren la calidad de vida de los tucumanos y tucumanas”, concluyó.