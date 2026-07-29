Crisis bursátil en Corea del Sur: se desplomó la bolsa y convocan a una reunión de emergencia

El Kospi se ha desplomado alrededor de un 40% desde el máximo alcanzado en junio. Las ventas se intensificaron el miércoles después de que SK Hynix Inc. reportó resultados inferiores a lo esperado, lo que avivó las dudas sobre el auge de la inversión en inteligencia artificial y aceleró las ventas de inversionistas minoristas. La caída activó por segundo día consecutivo un mecanismo de interrupción de operaciones para todo el mercado.