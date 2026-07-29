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Así es la lujosa casa que Rosalía y Rauw Alejandro venden en España: tiene 10 habitaciones, capilla privada y más de 28 hectáreas

La mansión, ubicada en Manresa, cerca de Barcelona, fue adquirida por la expareja en 2022. La histórica finca combina arquitectura modernista, una capilla privada, spa, piscina y un extenso terreno rodeado de naturaleza.

Rosalía y Rauw Alejandro | Instagram
Rosalía y Rauw Alejandro | Instagram
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras su separación, Rosalía y Rauw Alejandro pusieron a la venta la finca histórica Mas Morera en Manresa, España, valuada en unos 2,2 millones de euros.
  • Adquirida en 2022, la mansión modernista de 1905 posee 10 habitaciones, spa, capilla y 28 hectáreas, siendo un Bien Cultural de Interés Local en Cataluña.
  • La venta destaca en el mercado inmobiliario de lujo español como una pieza arquitectónica única que aguarda un comprador tras el fin de la relación de los músicos.
Resumen generado con IA

Tras su separación, Rosalía y Rauw Alejandro pusieron a la venta una de las propiedades más exclusivas de España. Se trata de Mas Morera, una histórica finca ubicada en Manresa, a unos 65 kilómetros de Barcelona, que destaca por su valor patrimonial, su arquitectura modernista y un terreno de más de 28 hectáreas.

La residencia, adquirida por la pareja en 2022 por alrededor de 2,2 millones de euros, continúa en el mercado inmobiliario y es considerada una de las propiedades de lujo más singulares de Cataluña.

La casa de Manresa de Rosalía y Rauw Alejandro (Luxline) La casa de Manresa de Rosalía y Rauw Alejandro (Luxline)

Cómo es la casa de Rosalía y Rauw Alejandro

La finca cuenta con más de 3.100 metros cuadrados construidos y fue concebida como un refugio privado en plena naturaleza.

Entre sus principales características se destacan:

10 habitaciones tipo suite.

Dos salones de más de 100 metros cuadrados con chimeneas originales.

Spa privado con jacuzzi y sauna.

Bodega subterránea.

Sala de juegos.

Piscina panorámica con vistas a la montaña de Montserrat.

Jardines rodeados de cipreses.

Zona de asadores.

Caballerizas.

Capilla privada.

La combinación de espacios históricos y comodidades modernas convierte a la propiedad en una de las residencias más exclusivas de la región.

La casa de Manresa de Rosalía y Rauw Alejandro (Luxline) La casa de Manresa de Rosalía y Rauw Alejandro (Luxline)

Una finca con más de un siglo de historia

Mas Morera posee un importante valor histórico. Originalmente fue construida como un convento para los padres dominicos durante el siglo XIX.

En 1905, el reconocido arquitecto modernista Ignasi Oms i Ponsa transformó el edificio en una villa señorial, incorporando elementos propios del modernismo catalán que todavía se conservan.

Actualmente, la propiedad está catalogada como Bien Cultural de Interés Local, lo que refuerza su importancia arquitectónica e histórica.

Así es la lujosa casa que Rosalía y Rauw Alejandro venden en España: tiene 10 habitaciones, capilla privada y más de 28 hectáreas

Qué detalles originales conserva la mansión

Uno de los principales atractivos de la residencia es que mantiene numerosos elementos originales de principios del siglo XX.

Entre ellos sobresalen:

Suelos hidráulicos.

Vitrales de época.

Techos con bóvedas de piedra.

Esgrafiados florales.

Chimeneas originales.

Estos detalles le otorgan un carácter único y la distinguen dentro del mercado inmobiliario de lujo en España.

Así es la lujosa casa que Rosalía y Rauw Alejandro venden en España: tiene 10 habitaciones, capilla privada y más de 28 hectáreas

Cuánto cuesta la casa de Rosalía y Rauw Alejandro

La finca permanece a la venta por un valor que oscila entre 2,1 y 2,2 millones de euros, según distintas agencias inmobiliarias especializadas.

El inmueble está orientado a compradores que buscan una propiedad exclusiva que combine privacidad, naturaleza, patrimonio histórico y todas las comodidades de una residencia de lujo.

Tras el final de su relación, la espectacular mansión que compartieron Rosalía y Rauw Alejandro sigue esperando un nuevo propietario, mientras continúa despertando interés por su historia, su arquitectura y sus impresionantes dimensiones.

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