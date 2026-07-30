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La Dirección de Catastro busca estudiantes de Informática para una pasantía: cómo postularse

La convocatoria está dirigida a alumnos regulares de cuatro carreras de la FACET y las postulaciones pueden enviarse hasta el 6 de agosto.

CONVOCATORIA. La pasantía está destinada a estudiantes regulares de la FACET.
CONVOCATORIA. La pasantía está destinada a estudiantes regulares de la FACET. / FREEPIK
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • La Dirección de Catastro de Tucumán convoca a estudiantes de Informática de la UNT para pasantías en Soporte Técnico. Las postulaciones cierran el 6 de agosto.
  • Destinada a cuatro carreras técnicas sin exigir experiencia previa, la selección evaluará conocimientos en Windows, mantenimiento y un CV que incluya matriz FODA.
  • La iniciativa fortalece la vinculación entre la universidad pública y el Estado provincial, facilitando la inserción laboral y formación práctica de los estudiantes.
Resumen generado con IA

La Dirección General de Catastro abrió una búsqueda de estudiantes de Informática para incorporarse como pasantes en el área de Soporte Técnico. La convocatoria está destinada a alumnos regulares de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT.

Hay tiempo para enviar la postulación hasta el 6 de agosto y los seleccionados trabajarán en el Departamento de Sistemas del organismo.

Qué estudiantes pueden postularse a la pasantía

La búsqueda está dirigida a estudiantes regulares de Ingeniería en Computación, Ingeniería en Informática, Licenciatura en Informática o Programador Universitario.

Piden conocimientos básicos de soporte técnico y manejo de sistemas operativos del entorno Windows. También se valorará que los candidatos conozcan los procedimientos necesarios para instalar programas y documentar procesos.

No se exige una experiencia laboral, pero los postulantes deberán demostrar que cuentan con herramientas para desenvolverse en un área técnica y resolver tareas relacionadas con equipos y sistemas.

Un requisito particular de la convocatoria es que el currículum incluya una matriz FODA. Esta herramienta permite presentar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del perfil del estudiante.

Cuáles serán las tareas de los pasantes

Quienes resulten seleccionados colaborarán con el mantenimiento general de hardware, realizarán instalaciones de software ofimático, es decir, programas utilizados para tareas de oficina, como procesadores de texto, planillas de cálculo y otras herramientas de trabajo.

Otra de las funciones será la gestión y administración de suministros de hardware, tóneres y elementos necesarios para el funcionamiento del área.

El horario principal es de 8 a 13, de acuerdo con la carga semanal que se establezca en el convenio de pasantía. 

La institución informó que también puede contemplar otras franjas horarias hasta las 16, según la disponibilidad de cada estudiante. Esta posibilidad no es excluyente.

Cómo enviar el currículum

Los interesados deberán mandar su CV a sbe.facet@herrera.unt.edu.ar antes del cierre de la convocatoria. En el asunto del correo deberán escribir únicamente “CATASTRO”.

El archivo tendrá que guardarse en formato Word o PDF y llevar como nombre el número de DNI seguido del nombre completo. Por ejemplo: 36345678-MonicaGarcia.pdf.

La organización aclaró que no recibirá archivos que superen los 500 KB. Antes de enviarlo, conviene revisar que el documento incluya la matriz FODA, comprobar su peso y verificar que el nombre del archivo respete el formato solicitado.

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