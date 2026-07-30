Planes en Tucumán: cuánto cuesta una salida al cine, a un escape room o a un parque de aventura
Una salida puede superar los $20.000 por persona, aunque algunos beneficios permiten reducir ese gasto. Cuánto cuestan algunas de las propuestas más elegidas y qué descuentos pueden aprovechar los suscriptores de Club La Gaceta.
Resumen para apurados
- En Tucumán, las salidas recreativas superan los $20.000 por persona, impulsando el uso de descuentos de Club La Gaceta para abaratar costos en cines y parques.
- Los cines, escape rooms y parques de aventura tienen entradas entre $14.000 y $28.000. Beneficios como el 2x1 permiten reducir notablemente los gastos en salidas grupales.
- El acceso a promociones será clave para sostener el consumo cultural y el ocio familiar en la provincia frente al ajuste en el presupuesto de los hogares.
Salir a tomar un descanso de la rutina ya no implica solo elegir el plan. También hay que hacer cuentas. Una entrada de cine, una experiencia en un escape room o una tarde de aventura pueden representar un gasto importante, sobre todo si la salida es en grupo o en familia.
En Tucumán, sin embargo, algunos espacios de entretenimiento cuentan con beneficios para los suscriptores de Club La Gaceta, que permiten acceder a descuentos y reducir el costo final. A continuación, un repaso por algunas de las propuestas más elegidas.
¿Una salida al cine?
Una de las opciones clásicas para una salida es el cine. En Cinemacenter Tucumán, la entrada general para las funciones 2D cuesta $14.000 de jueves a domingo, mientras que las funciones en 3D tienen un valor de $15.000.
Los suscriptores de Club La Gaceta pueden aprovechar un 2x1 todos los días, un beneficio que permite que dos personas ingresen pagando una sola entrada. Además, el complejo mantiene promociones propias, como el 50% de descuento los lunes, martes y miércoles sobre la entrada general.
Otra alternativa para disfrutar de los últimos estrenos es Cines Atlas. La entrada general tiene un valor de $15.000 y, con Club La Gaceta, los suscriptores también acceden a un 2x1, una opción que reduce considerablemente el costo de una salida en pareja o con amigos.
En Cine Sunstar, ubicado en Yerba Buena, el beneficio consiste en un 2x1 en entradas 2D de lunes a miércoles, una opción para aprovechar los estrenos durante la semana.
Por su parte, Cines del Solar, ofrece un 2x1 todos los días para funciones 2D y 3D, uno de los beneficios más amplios entre las cadenas de cine adheridas.
Algunos planes distintos
Para quienes buscan un plan diferente, Escape Room propone resolver enigmas, encontrar pistas y escapar antes de que termine el tiempo.
Los precios varían según la cantidad de participantes. Los grupos de cinco a ocho personas pagan $14.000 por integrante, mientras que para tres o cuatro participantes el valor asciende a $18.000 por persona. Si juegan solo dos personas, el costo es de $20.000 cada una.
Los jueves, los suscriptores de Club La Gaceta pueden acceder al beneficio 2x1.
Ubicado en Yerba Buena, Raki ofrece una propuesta distinta para quienes prefieren la aventura al aire libre. El parque cuenta con 96 juegos de arborismo, circuitos de distinta dificultad, tirolesas, palestra y recorridos diseñados para niños y adultos.
La entrada para el circuito principal, destinado a mayores de siete años, cuesta $28.000 e incluye hasta tres horas de actividades. También dispone de un circuito infantil para chicos de entre cuatro y seis años, con un valor de $14.000.
Los miércoles, Club La Gaceta ofrece un 2x1, lo que permite acceder a la experiencia con un importante ahorro.
Ya sea una película, una experiencia llena de desafíos o una tarde entre árboles y tirolesas, Tucumán ofrece alternativas para todos los gustos. Con los beneficios disponibles para suscriptores de Club La Gaceta, varias de estas propuestas pueden disfrutarse a un costo menor, una ventaja para quienes buscan organizar una salida sin que el presupuesto sea un obstáculo.