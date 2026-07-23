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Opciones para una salida en familia, o con amigos

En Concepción y en Tafí Viejo se verán filmes infantiles y para adultos. Funciones en Capital.

Opciones para una salida en familia, o con amigos
Hace 4 Hs

En el Teatro de la Estación de Concepción (Italia y Heredia) hoy habrá una programación especial de cine, con películas para toda las edades. La cartelera comenzará a las 14.30 con una primera tanda pensada para el público infantil que tendrá -sucesivamente- a “The Amazing Digital Circus: el último acto”, el filme de la popular serie web de Glitch Productions; para seguir luego con “Toy Story 5” (foto) y con “Minions y Monstruos”. Ya a las 19.40 comenzará la grilla para mayores de 16 años con la parodia humorística de “Scary Movie 6: terroríficamente incorrecta” y el cierre con el terror de “Obsesión”.

Por aparte, “¡Viva el cine!” es el ciclo de funciones con entrada libre y gratuita que tienen lugar en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753), con películas familiares.

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En la Capital

En tanto, en la Capital, en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) a las 20 el cineclub de la Agrupación Bemberg proyectará “Norma también”, el documental sobre la dirigente de los jubilados Norma Plá dirigido por Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo, para que luego llegue la música en vivo de Staccato, con entrada gratuita. Otra propuesta con acceso libre tendrá lugar a las 20.15 en el Colegio de Graduados en Ciencias Económica (Crisóstomo Álvarez 765), donde se verá “Las ocho montañas”, dirigida por Félix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch, sobre dos jóvenes italianos que pasan su infancia juntos en un aislado pueblo alpino hasta que sus caminos se separan.

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