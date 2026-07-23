Opciones para una salida en familia, o con amigos

En el Teatro de la Estación de Concepción (Italia y Heredia) hoy habrá una programación especial de cine, con películas para toda las edades. La cartelera comenzará a las 14.30 con una primera tanda pensada para el público infantil que tendrá -sucesivamente- a “The Amazing Digital Circus: el último acto”, el filme de la popular serie web de Glitch Productions; para seguir luego con “Toy Story 5” (foto) y con “Minions y Monstruos”. Ya a las 19.40 comenzará la grilla para mayores de 16 años con la parodia humorística de “Scary Movie 6: terroríficamente incorrecta” y el cierre con el terror de “Obsesión”.
Por aparte, “¡Viva el cine!” es el ciclo de funciones con entrada libre y gratuita que tienen lugar en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753), con películas familiares.
En la Capital
En tanto, en la Capital, en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) a las 20 el cineclub de la Agrupación Bemberg proyectará “Norma también”, el documental sobre la dirigente de los jubilados Norma Plá dirigido por Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo, para que luego llegue la música en vivo de Staccato, con entrada gratuita. Otra propuesta con acceso libre tendrá lugar a las 20.15 en el Colegio de Graduados en Ciencias Económica (Crisóstomo Álvarez 765), donde se verá “Las ocho montañas”, dirigida por Félix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch, sobre dos jóvenes italianos que pasan su infancia juntos en un aislado pueblo alpino hasta que sus caminos se separan.