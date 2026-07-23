Opciones para una salida en familia, o con amigos

En la Capital

En tanto, en la Capital, en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) a las 20 el cineclub de la Agrupación Bemberg proyectará “Norma también”, el documental sobre la dirigente de los jubilados Norma Plá dirigido por Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo, para que luego llegue la música en vivo de Staccato, con entrada gratuita. Otra propuesta con acceso libre tendrá lugar a las 20.15 en el Colegio de Graduados en Ciencias Económica (Crisóstomo Álvarez 765), donde se verá “Las ocho montañas”, dirigida por Félix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch, sobre dos jóvenes italianos que pasan su infancia juntos en un aislado pueblo alpino hasta que sus caminos se separan.