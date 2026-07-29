OHiggins vs. Boca: hora, TV, formaciones y todo lo que se juega en la revancha de la Copa Sudamericana

Bocaafrontará uno de esos partidos que pueden marcar el rumbo de toda una temporada. Desde las 21.30 visitará a O’Higgins, por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, con la ventaja del 1 a 0 conseguida en la ida y con el objetivo de sellar el pase a los octavos de final, donde ya espera Deportivo Recoleta.