OHiggins vs. Boca: hora, TV, formaciones y todo lo que se juega en la revancha de la Copa Sudamericana

Resumen para apurados
- Boca visita a O’Higgins este jueves a las 21:30 en Chile por la revancha de playoffs de la Copa Sudamericana, buscando clasificar a octavos tras ganar 1-0 en la ida.
- El equipo de Arruabarrena cambia su esquema tras caer 3-0 ante Riestra. Sostiene la ventaja lograda con gol de Merentiel, frente a un rival que descansó a sus titulares.
- Avanzar a octavos permitirá a Boca cortar una racha de frustraciones continentales. Una eliminación agravaría la crisis internacional y la presión sobre el plantel.
Bocaafrontará uno de esos partidos que pueden marcar el rumbo de toda una temporada. Desde las 21.30 visitará a O’Higgins, por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, con la ventaja del 1 a 0 conseguida en la ida y con el objetivo de sellar el pase a los octavos de final, donde ya espera Deportivo Recoleta.
Más allá de la clasificación, el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena pondrá en juego buena parte de su credibilidad internacional. El “Xeneize” llega golpeado después de la dura derrota por 3 a 0 frente a Riestra por el Clausura, un resultado que encendió las alarmas apenas días después de un comienzo que parecía prometedor.
“El vestuario es un cementerio”, reconoció el propio entrenador tras el encuentro. Si bien en ese duelo preservó a la mayoría de los habituales titulares, varios de ellos sumaron minutos durante el segundo tiempo pensando justamente en la revancha frente a los chilenos.
Para este compromiso, Arruabarrena volvería a apostar por una formación muy similar a la que ganó en la ida, aunque con una modificación táctica. El equipo dejaría atrás el 4-2-3-1 para regresar al tradicional 4-3-1-2 que utilizó durante su primer ciclo en el club.
En el primer partido de la serie, Boca encontró la diferencia gracias a una gran asistencia de Leandro Paredes para Miguel Merentiel, que definió con precisión para establecer el único gol del encuentro. Aquella victoria dejó al equipo bien perfilado, aunque la ventaja mínima obliga a mantener la concentración durante toda la revancha.
Del otro lado estará un O’Higgins que llegará con energías renovadas. El DT decidió preservar a todos los futbolistas que fueron titulares en la ida, por lo que ninguno sumó minutos durante la derrota del fin de semana ante Deportes Concepción.
Boca se juega mucho más que un simple pase
El partido también tiene un fuerte valor simbólico para Boca. La última vez que disputó una final internacional fue en noviembre de 2023, cuando perdió en tiempo suplementario frente a Fluminense en el Maracaná por la Copa Libertadores. Desde entonces, el recorrido continental estuvo marcado por frustraciones.
En 2024 quedó eliminado en los octavos de final de la Sudamericana frente a Cruzeiro. En 2025 sufrió otro duro golpe al despedirse en el repechaje de la Libertadores frente a Alianza Lima. Y este año tampoco logró cumplir el objetivo principal. Terminó tercero en su grupo de la Libertadores y debió conformarse con disputar el playoff de la Sudamericana.
Por eso, este juego representa mucho más que un boleto a los octavos de final. Superar la serie no alcanzará para borrar los tropiezos recientes, pero permitirá recuperar algo de confianza y mantener vivo el sueño internacional. Por el contrario, una nueva eliminación profundizaría una racha que ya empieza a pesar demasiado para un club cuya historia fue construida sobre sus conquistas continentales.
Posibles formaciones
O’Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo y Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.
Boca: Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Paredes y Milton Delgado; Tomás Aranda; Merentiel y Sebastián Villa.
Hora: 21.30
TV: D Sports
Árbitro: Wilmar Roldán