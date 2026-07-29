Supermercados DIA cerró 34 sucursales y evalúa vender su operación en Argentina: crece la incertidumbre por 7.700 empleos

La cadena Supermercados DIA analiza un cambio de rumbo para su operación en Argentina. Tras haber cerrado 34 sucursales durante 2025 como parte de un plan de ajuste, la empresa habría iniciado la búsqueda de un comprador para sus activos locales, una decisión que genera preocupación por el futuro de más de 7.700 puestos de trabajo.