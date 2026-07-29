Supermercados DIA cerró 34 sucursales y evalúa vender su operación en Argentina: crece la incertidumbre por 7.700 empleos
La cadena de origen español analiza desprenderse de su negocio local o incorporar un socio estratégico. La decisión llega después de un proceso de reestructuración, en un contexto de caída del consumo y pérdidas millonarias.
Resumen para apurados
- La cadena de supermercados DIA busca un comprador o socio en Argentina tras cerrar 34 sucursales por pérdidas de 51 millones de euros y la baja del consumo.
- La firma encargó la venta al Banco Santander tras una reestructuración que no frenó la caída de ventas en un sector supermercadista afectado por la recesión.
- La posible venta genera incertidumbre sobre 7.700 empleos, afectará a cientos de franquicias y pymes proveedoras, y redefinirá el mercado minorista del país.
La cadena Supermercados DIA analiza un cambio de rumbo para su operación en Argentina. Tras haber cerrado 34 sucursales durante 2025 como parte de un plan de ajuste, la empresa habría iniciado la búsqueda de un comprador para sus activos locales, una decisión que genera preocupación por el futuro de más de 7.700 puestos de trabajo.
De acuerdo con información publicada por La Nación, la compañía de origen español habría encomendado al Banco Santander la búsqueda de un potencial comprador. Paralelamente, también evalúa incorporar un socio estratégico que aporte capital y participe en la gestión del negocio.
Consultados sobre la versión, desde el Grupo DIA evitaron confirmar la operación y respondieron: "No hacemos comentarios sobre rumores de mercado ni valoramos especulaciones".
Más de 1.000 tiendas y miles de empleos en juego
DIA desembarcó en Argentina a fines de la década de 1990 y hoy opera bajo un modelo de supermercados de cercanía con presencia en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Salta y Jujuy.
La empresa cuenta con más de 1.000 sucursales, de las cuales aproximadamente una cuarta parte son propias y el resto funciona bajo el sistema de franquicias.
Su estructura genera alrededor de 3.200 empleos directos y otros 4.500 puestos de trabajo vinculados a los comercios franquiciados, por lo que cualquier cambio en la propiedad de la empresa podría impactar sobre una extensa red laboral y comercial.
Además, Club DIA reúne a más de cuatro millones de clientes y la cadena comercializa más de mil productos de marca propia elaborados junto a unos 200 proveedores argentinos, en su mayoría pequeñas y medianas empresas.
El ajuste comenzó con el cierre de 34 sucursales
Durante 2025, la compañía puso en marcha un proceso de reestructuración que incluyó el cierre de 34 locales considerados deficitarios en distintas regiones del país.
Según explicó la empresa al presentar sus resultados anuales, la medida redujo el volumen de ventas, aunque permitió mejorar el margen operativo.
En ese momento, el CEO global de DIA, el argentino Martín Tolcachir, sostuvo que la empresa había logrado "estabilizar la operación" en Argentina y que estaba preparada para aprovechar una eventual recuperación del consumo.
Sin embargo, el escenario financiero continuó deteriorándose y ahora la firma evalúa distintas alternativas para su negocio local.
Pérdidas por más de 51 millones de euros
Pese al plan de ajuste, la filial argentina cerró 2025 con una pérdida neta de 51,3 millones de euros, muy superior a los 12,7 millones de euros negativos registrados el año anterior.
Las ventas brutas alcanzaron los 1.510 millones de euros, lo que representó una caída interanual del 15,1%.
La empresa atribuyó ese retroceso a la baja del consumo interno y a la depreciación del peso argentino, factores que continúan afectando la rentabilidad del negocio.
Las ventas en supermercados siguen en retroceso
El análisis de una posible venta coincide con un momento complicado para el sector supermercadista.
Según los últimos datos del INDEC, las ventas en supermercados registraron una caída real del 0,7% interanual y acumulan cinco meses consecutivos de bajas frente al mismo período del año anterior.
En los primeros cinco meses de 2026, el sector mostró una contracción acumulada del 2,8%, aunque en la comparación mensual las ventas crecieron 0,9% respecto de abril.
Los números reflejan una leve recuperación mensual, pero todavía insuficiente para revertir la debilidad del consumo.
El antecedente de Carrefour
La decisión de DIA llega pocos meses después de que Carrefour Argentina también analizara desprenderse de su operación local.
En aquella oportunidad, grupos como Coto y GDN, controlada por Francisco de Narváez, presentaron propuestas para adquirir la cadena, aunque finalmente Carrefour decidió mantener sus activos.
Ese episodio dejó en evidencia el interés de distintos jugadores por el mercado argentino, aunque también mostró las diferencias entre las valuaciones pretendidas por los vendedores y las ofertas de los potenciales compradores.
Un mercado supermercadista en plena transformación
La búsqueda de un comprador para DIA se suma a otros movimientos recientes dentro del negocio del retail.
En los últimos meses, Cencosud adquirió la cadena mayorista Makro, mientras que La Anónima compró los supermercados Libertad. También trascendió el interés de grupos regionales, como la peruana Intercorp y la uruguaya Tienda Inglesa, por activos del sector.
Al mismo tiempo, el formato de supermercados de proximidad continúa ganando protagonismo. En ese segmento, DIA compite principalmente con Carrefour Express, mientras que Coto también ingresó al negocio con sus nuevos minimercados "Cotito".
En este contexto, la posible venta de DIA no solo abre interrogantes sobre el futuro de sus trabajadores, sino también sobre el impacto que una eventual operación tendría sobre cientos de franquicias, proveedores y pequeñas empresas vinculadas a una de las cadenas supermercadistas más importantes del país.