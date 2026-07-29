La FIFA abrió un expediente contra Argentina por la bandera de Malvinas y los incidentes tras la final

Resumen para apurados
- La FIFA abrió un expediente disciplinario contra la AFA y futbolistas argentinos tras el Mundial 2026 por una bandera de Malvinas e incidentes en la final ante España.
- La investigación incluye a Molina, Paredes, Almada y Ayala. Analiza posibles manifestaciones políticas prohibidas, agresión y fallas de seguridad en el torneo.
- La AFA y los implicados presentarán sus descargos ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA para evitar eventuales sanciones que sientan un precedente.
La FIFA abrió un expediente disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios integrantes de la Selección por los incidentes registrados tras la final del Mundial 2026 frente a España y por la exhibición de una bandera sobre las Islas Malvinas después de la victoria contra Inglaterra en las semifinales.
La investigación alcanza a los futbolistas Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, además del integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala. Del lado español, también figura Gavi, quien quedó incluido en el procedimiento iniciado por la Comisión Disciplinaria del organismo.
Según detalló la FIFA, la AFA es investigada por posibles infracciones vinculadas con manifestaciones ajenas al deporte, conductas inapropiadas, discriminación, fallas de seguridad, incumplimientos de protocolos y otros episodios registrados durante el Mundial. Además, el organismo analizará los informes sobre el lanzamiento de objetos desde las tribunas y diferentes incidentes protagonizados por simpatizantes argentinos.
La bandera de Malvinas, uno de los principales ejes de la investigación
Uno de los puntos centrales del expediente es la bandera con la inscripción sobre las Islas Malvinas que exhibieron futbolistas argentinos tras el triunfo frente a Inglaterra. Para la FIFA, ese episodio podría encuadrarse como una manifestación política prohibida por su reglamento, motivo por el cual también quedó incorporado a la investigación disciplinaria.
Ahora, tanto la AFA como los futbolistas involucrados tendrán la posibilidad de presentar sus respectivos descargos antes de que la Comisión Disciplinaria resuelva si corresponde aplicar sanciones y cuáles serán las medidas definitivas.