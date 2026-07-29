La FIFA abrió un expediente contra Argentina por la bandera de Malvinas y los incidentes tras la final

La bandera de Malvinas, uno de los principales ejes de la investigación

Uno de los puntos centrales del expediente es la bandera con la inscripción sobre las Islas Malvinas que exhibieron futbolistas argentinos tras el triunfo frente a Inglaterra. Para la FIFA, ese episodio podría encuadrarse como una manifestación política prohibida por su reglamento, motivo por el cual también quedó incorporado a la investigación disciplinaria.