Rosario Central homenajeó a Lo Celso, pero un detalle en su campera terminó robándose todas las miradas

Sin embargo, el homenaje dejó una imagen que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Cuando Lo Celso se retiraba del campo, las cámaras enfocaron la parte trasera de su campera, donde podían verse cuatro estrellas, un detalle que generó todo tipo de comentarios entre los hinchas después de que la Selección argentina no pudiera conquistar su cuarta Copa del Mundo.