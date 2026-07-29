Mundial 2026

Rosario Central homenajeó a Lo Celso, pero un detalle en su campera terminó robándose todas las miradas

El mediocampista regresó al Gigante de Arroyito tras el Mundial 2026, recibió una plaqueta de manos de Ángel Di María y un detalle de su indumentaria no pasó inadvertido.

HOMENAJE. Giovani Lo Celso fue reconocido por Rosario Central tras el Mundial 2026 y un detalle en la parte trasera de su campera despertó la atención de los hinchas.
HOMENAJE. Giovani Lo Celso fue reconocido por Rosario Central tras el Mundial 2026 y un detalle en la parte trasera de su campera despertó la atención de los hinchas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rosario Central homenajeó a Giovani Lo Celso en el Gigante de Arroyito por el Mundial 2026, pero un curioso detalle en su campera acaparó la atención.
  • Ángel Di María le entregó una placa conmemorativa. Al retirarse, se viralizó la imagen trasera de su campera con cuatro estrellas tras el torneo internacional.
  • El gesto consolida la pertenencia de los futbolistas formados en el club, más allá de las repercusiones que la vestimenta generó entre los aficionados.
Resumen generado con IA

Giovani Lo Celso vivió una noche especial en su regreso al Gigante de Arroyito. Antes del partido entre Rosario Central y Racing, el mediocampista fue homenajeado por el club donde se formó tras haber integrado el plantel de la Selección argentina que disputó el Mundial 2026.

El reconocimiento tuvo un momento muy emotivo cuando Ángel Di María le entregó una placa en el centro del campo de juego. Ambos futbolistas surgidos de las inferiores del Canalla se fundieron en un abrazo mientras recibían una ovación de todo el estadio.

Sin embargo, el homenaje dejó una imagen que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Cuando Lo Celso se retiraba del campo, las cámaras enfocaron la parte trasera de su campera, donde podían verse cuatro estrellas, un detalle que generó todo tipo de comentarios entre los hinchas después de que la Selección argentina no pudiera conquistar su cuarta Copa del Mundo.

Rosario Central homenajeó a Lo Celso, pero un detalle en su campera terminó robándose todas las miradas

El volante también tomó el micrófono para agradecer el reconocimiento. Aunque la transmisión oficial no logró captar sus palabras por un inconveniente técnico, medios rosarinos señalaron que expresó: "Muchas gracias por todo, los quiero mucho".

Un regreso muy esperado

Más allá del detalle que generó repercusión, Lo Celso recibió una cálida bienvenida de los hinchas de Rosario Central. El futbolista ya había sido distinguido anteriormente tras la obtención de la Copa América 2024 y volvió a recibir el cariño del club donde dio sus primeros pasos como profesional.

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