Qué debe repetir San Martín para volver al triunfo: así le fue al equipo de Orfila lejos de La Ciudadela

Espacios para atacar: en Turdera, frente a Temperley; en Paraná, contra Patronato; y en Mendoza, ante Deportivo Maipú, San Martín encontró rivales que, por momentos, adelantaron sus líneas o dejaron metros para correr después de cada recuperación. Ese escenario favoreció especialmente a Bruno Cabrera y Álvaro Veliez, dos futbolistas cuya principal virtud aparece cuando pueden explotar su velocidad por las bandas. También benefició a Gabriel Carabajal, que recibió la pelota con mayor libertad para girar, conducir y elegir el pase. El equipo no necesitó elaborar durante demasiado tiempo y muchas veces llegó al área rival mediante transiciones rápidas, uno de los aspectos que más pretende Orfila desde su llegada.