Crisis automotriz: BMW eliminará 8.000 empleos en Alemania con un plan de salidas voluntarias

Resumen para apurados
- BMW eliminará 8.000 empleos administrativos en Alemania entre 2026 y 2027 mediante salidas voluntarias debido a la reestructuración del sector.
- La medida afecta a personal fuera de producción y sigue a recortes en Volkswagen y Mercedes por la caída del mercado chino y presiones comerciales.
- La decisión evidencia la profunda crisis de la industria automotriz alemana, pilar económico que busca adaptarse a la competencia global y menores ventas.
El fabricante de automóviles alemán BMW prevé eliminar 8.000 puestos de trabajo de aquí a finales de 2027 mediante un plan de salidas voluntarias, que alcanzará a casi la mitad de su plantilla en Alemania.
El plan de despidos de la compañía, que realizará en el marco de una reestructuración de sus operaciones, se comenzará a implementar desde octubre de 2026 y está previsto que concluya a finales de 2027.
Está dirigido a todos los empleados de Alemania que no participen directamente en la producción, es decir, se orienta a los trabajadores de oficina. Alrededor de 84.000 de los 154.000 empleados de la empresa trabajan en Alemania.
BMW ofrecerá a casi la mitad de su personal en ese país la posibilidad de acogerse a un plan de salidas voluntarias, con el objetivo de alcanzar un recorte de 8.000 empleos, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.
Sector, en crisis
Con sede en Múnich, BMW es el último gran fabricante de automóviles alemán en llevar a cabo un importante programa de recortes de plantilla, tras una serie de recortes en Volkswagen, Mercedes, Audi y Porsche.
Todo el sector automovilístico alemán, uno de los pilares de la mayor economía de Europa, está sufriendo una caída en el crucial mercado chino, en un contexto de fuerte aumento de la competencia interna. Los aranceles estadounidenses y la crisis en Oriente Medio han agravado las dificultades.