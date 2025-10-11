Un McLaren superdeportivo fabricado en 1994 por la escudería campeona de la F-1 será subastado

Claro, y es lógico, para tener un McLaren en casa habrá que desembolsar una importante suma de dinero. Más de U$S 20 millones según se puede ver en la web de la casa de subasta RM Sotheby’s. En ese portal web uno de los tantos lotes disponibles de los especialistas en autos es el McLaren F1 1994, un vehículo superdeportivo desarrollado para calle. La unidad es especial porque tiene las prestaciones de los monoplazas de la escudería que repitió en 2025 la corona en el campeonato de constructores de la máxima categoría de autos varias fechas antes de que terminara el torneo.