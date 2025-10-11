Un McLaren superdeportivo fabricado en 1994 por la escudería campeona de la F-1 será subastado

Claro, y es lógico, para tener un McLaren en casa habrá que desembolsar una importante suma de dinero. Más de U$S 20 millones según se puede ver en la web de la casa de subasta RM Sotheby’s. En ese portal web uno de los tantos lotes disponibles de los especialistas en autos es el McLaren F1 1994, un vehículo superdeportivo desarrollado para calle. La unidad es especial porque tiene las prestaciones de los monoplazas de la escudería que repitió en 2025 la corona en el campeonato de constructores de la máxima categoría de autos varias fechas antes de que terminara el torneo.
Solo se fabricaron 64 unidades del auto homologado para las calles de cualquier ciudad del mundo. La máquina es de las más codiciadas por los coleccionistas. Su primer dueño fue el sultán de Brunéi, conocido por su extravagante colección de automóviles.
Luego adquirido por un exdirectivo de McLaren. Su recorrido continuó en Estados Unidos, siempre en manos de coleccionistas que le han dado un trato privilegiado.
Los orígenes
El diseñador sudafricano de autos, Gordon Murray, cuando trabajaba en la firma británica y su equipo de diseñadores no se propusieron crear el coche de carretera más rápido del mundo. Su objetivo era incorporar la tecnología de la Fórmula 1 y la construcción en fibra de carbono a la conducción cotidiana, una que superara las limitaciones y defectos de los superdeportivos rivales.
La velocidad máxima que puede alcanzar es de 391 kilómetros por hora, con un despliegue de 627 CV de potencia del motor BMW V-12 de 6.064 cc. Un detalle curioso de esta unidad es que la pintura original incluía la firma del expiloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, que se perdió con el repintado. Sin embargo, desde 2007, el compartimento del equipaje lleva la firma de otro piloto de la categoría reina, Lewis Hamilton, estampada cuando el británico era todavía un debutante en la Fórmula 1.
El superdeportivo fue concebido como una respuesta perfeccionada al Honda NSX y no solo ganó las 24 Horas de Le Mans en 1995, sino que cimentó la reputación de la marca McLaren como fabricante de superdeportivos de calle.