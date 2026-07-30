Tu historia puede terminar en un libro: vuelve el concurso literario tucumano "Gente de Acá y de Allá"
La convocatoria invita a estudiantes y adultos de Tucumán a escribir un relato inspirado en una pregunta que abre infinitas posibilidades: “Si pudieras volver en el tiempo, ¿cambiarías algo de tu vida o dejarías todo exactamente igual?”
Resumen para apurados
- La Municipalidad de Yerba Buena abrió en Tucumán la 8.ª edición del concurso literario "Gente de Acá y de Allá" para estudiantes y adultos, con plazo hasta el 10 de agosto.
- La consigna propone escribir relatos inéditos sobre si cambiarían su pasado. Las obras seleccionadas serán publicadas en el octavo libro oficial del certamen.
- La iniciativa busca incentivar la lectura y escritura provincial, brindando a jóvenes y adultos la oportunidad de publicar formalmente sus primeros relatos.
La imaginación vuelve a tener una cita con las palabras. La Municipalidad de Yerba Buena lanzó la octava edición de “Gente de Acá y de Allá”, el concurso literario que cada año convoca a estudiantes tucumanos a escribir relatos originales y les ofrece la posibilidad de ver sus historias publicadas en un libro.
La propuesta está destinada a alumnos de 5° y 6° grado del nivel primario y a estudiantes de cualquier año del nivel secundario, tanto de escuelas públicas como privadas de toda la provincia.
En esta edición, la consigna invita a reflexionar y dejar volar la creatividad: “Si pudieras volver en el tiempo, ¿cambiarías algo de tu vida o dejarías todo exactamente igual?”. A partir de esa pregunta, cada participante deberá escribir un relato propio, apelando a la imaginación y a su mirada personal.
Los trabajos podrán presentarse hasta el 10 de agosto. Como ocurre en cada convocatoria, los cuentos elegidos integrarán el octavo volumen de “Gente de Acá y de Allá”, una publicación que reúne las producciones destacadas de los jóvenes escritores tucumanos.
Desde la organización explicaron que el certamen busca fomentar el hábito de la lectura y la escritura, además de brindar un espacio para que chicos y adolescentes expresen sus ideas, emociones y experiencias a través de la literatura.
También habrá una edición para mayores de 18 años
Además de la convocatoria escolar, el municipio abrió una versión destinada a personas mayores de 18 años que residan actualmente en Tucumán y no cursen estudios primarios o secundarios.
En este caso, los participantes también deberán escribir un texto inspirado en la misma temática, aunque las bases establecen que los relatos deben ser inéditos, individuales y no pueden haber sido realizados con inteligencia artificial.
Los trabajos deberán enviarse en formato Word al correo educacion@yerbabuena.gob.ar, junto con los datos personales solicitados por la organización. Los textos seleccionados integrarán el libro “Gente de Acá y de Allá +18”.
Quienes deseen conocer las bases completas o realizar consultas pueden hacerlo a través de las redes sociales de la Dirección de Educación de Yerba Buena o mediante el correo oficial del concurso. Para muchos jóvenes, esta convocatoria representa la oportunidad de dar sus primeros pasos en el mundo de la escritura y ver su nombre impreso en un libro.