Mundial 2026

Piscina enorme, yate y playa: así son las vacaciones de lujo que disfruta "Cuti" Romero con su esposa e hijos

El zaguero argentino publicó en sus redes sociales las mejores postales de su escapada familiar antes de definir su futuro deportivo.

ROMANCE. Cuti Romero y Karen Cavaller aprovecharon un paseo en yate para compartir uno de los momentos más románticos de sus vacaciones tras el Mundial.
ROMANCE. Cuti Romero y Karen Cavaller aprovecharon un paseo en yate para compartir uno de los momentos más románticos de sus vacaciones tras el Mundial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cristian Romero disfruta de vacaciones familiares en un exclusivo destino playero tras disputar el Mundial 2026, mientras aguarda definir su futuro deportivo.
  • El defensor del Tottenham compartió imágenes en yate y moto de agua junto a su esposa Karen Cavaller y sus hijos, luego de exigirse con la Selección argentina.
  • El receso del zaguero coincide con avanzadas versiones sobre su posible traspaso al Inter de Milán, club que busca incorporarlo para la próxima temporada.
Resumen generado con IA

Después de la exigencia del Mundial 2026, Cristian "Cuti" Romero eligió desconectarse junto a su familia. El defensor de la Selección argentina compartió en sus redes sociales una serie de imágenes de sus vacaciones con Karen Cavaller y sus hijos, Valentino y Lucy, en un exclusivo destino frente al mar.

En las publicaciones se puede ver al futbolista disfrutando de la playa, la piscina y distintos momentos con sus hijos. También hubo tiempo para un paseo en moto de agua y una salida en yate, donde la familia aprovechó para relajarse tras varias semanas marcadas por la competencia y los viajes.

ATARDECER. El defensor de la Selección argentina disfrutó de un paseo en moto de agua junto a su esposa durante sus días de descanso frente al mar. ATARDECER. El defensor de la Selección argentina disfrutó de un paseo en moto de agua junto a su esposa durante sus días de descanso frente al mar.

Además de las postales del paisaje, Romero dejó un emotivo mensaje dedicado a su familia. "La vida está hecha de momentos, y los más lindos siempre son al lado de ustedes. Familia hermosa", escribió. Su esposa respondió con otro romántico mensaje: "¡Los amo! Son mi vida entera", mientras que más tarde compartió nuevas imágenes acompañadas por un "Te amo", que el defensor replicó en sus redes.

Las vacaciones llegan mientras el cordobés espera resolver su futuro deportivo. Aunque continúa vinculado al Tottenham, en las últimas semanas crecieron las versiones que lo acercan al Inter de Milán, que ya habría iniciado conversaciones para incorporarlo en este mercado de pases.

COMPLICIDAD. Cuti Romero y Karen Cavaller cerraron otra jornada de vacaciones con una romántica postal en el exclusivo lugar donde descansan junto a sus hijos. COMPLICIDAD. Cuti Romero y Karen Cavaller cerraron otra jornada de vacaciones con una romántica postal en el exclusivo lugar donde descansan junto a sus hijos.

Un descanso antes de definir su futuro

Tras ser una de las figuras de la Selección argentina en el Mundial, Romero aprovecha unos días de descanso antes de reincorporarse a la actividad. Mientras disfruta del tiempo en familia, también espera novedades sobre el club donde continuará su carrera durante la próxima temporada.

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