Piscina enorme, yate y playa: así son las vacaciones de lujo que disfruta "Cuti" Romero con su esposa e hijos

Además de las postales del paisaje, Romero dejó un emotivo mensaje dedicado a su familia. "La vida está hecha de momentos, y los más lindos siempre son al lado de ustedes. Familia hermosa", escribió. Su esposa respondió con otro romántico mensaje: "¡Los amo! Son mi vida entera", mientras que más tarde compartió nuevas imágenes acompañadas por un "Te amo", que el defensor replicó en sus redes.