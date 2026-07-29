Apuestas online: qué proyectos prepara el Concejo de San Miguel de Tucumán para prevenir la ludopatía

La preocupación por el avance de la ludopatía, especialmente entre adolescentes y jóvenes, comenzó a ocupar un lugar cada vez más visible en la agenda pública. En ese contexto, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán puso en marcha un paquete de cinco proyectos de ordenanza que apunta a reducir la exposición al juego y generar herramientas de prevención desde el ámbito municipal.