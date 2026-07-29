El árbitro de Argentina-Suiza dio detalles del enojo de Lionel Messi y justificó la expulsión de Embolo

Resumen para apurados
- El árbitro Joao Pinheiro justificó su diálogo con Lionel Messi y la expulsión de Breel Embolo en los cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza.
- Pinheiro calificó de normal su charla con Messi y explicó que echó a Embolo por simulación tras intervención del VAR, fallo que enfrentó a la FIFA y la IFAB.
- Las posturas encontradas entre la FIFA y la IFAB sobre la intervención del VAR mantendrán el debate abierto y podrían derivar en cambios en el reglamento.
Joao Pinheiro, árbitro del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, habló por primera vez sobre las dos acciones más polémicas del encuentro: el cruce que mantuvo con Lionel Messi y la expulsión de Breel Embolo, una decisión que posteriormente abrió un debate reglamentario entre la FIFA y la IFAB.
El juez portugués aseguró que el diálogo con el capitán argentino no tuvo nada fuera de lo común y explicó que este tipo de intercambios forman parte del desarrollo habitual de un partido. "Lo que pasó con Messi ha pasado con otros jugadores. Como era Messi, quizás fue más visible, pero son conversaciones normales entre futbolistas y árbitros", afirmó.
Sobre la jugada que terminó con la expulsión de Embolo, Pinheiro explicó que inicialmente sancionó una falta de Leandro Paredes, pero que el VAR le indicó que revisara la acción. Tras observar la repetición, entendió que el delantero suizo había simulado la infracción y mantuvo la amonestación, que derivó en la segunda tarjeta amarilla y la expulsión.
La decisión continúa siendo motivo de discusión. Mientras la IFAB sostuvo que esa revisión no debía realizarse bajo el protocolo vigente, la FIFA respaldó el accionar del árbitro al considerar que la intervención del VAR permitió restablecer la justicia deportiva y confirmó que la norma será revisada para evitar futuras interpretaciones.
Una polémica que sigue abierta
Las declaraciones de Pinheiro reavivaron el debate sobre una de las jugadas más controvertidas del Mundial 2026. Aunque el árbitro defendió su actuación, las diferentes posturas entre la FIFA y la IFAB mantienen abierta una discusión reglamentaria que podría derivar en modificaciones al protocolo del VAR.