El paradisíaco destino que eligieron Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni para sus vacaciones

Un descanso antes de definir su futuro

Mientras disfruta de sus vacaciones, Tagliafico también comienza a pensar en la próxima temporada. El defensor renovó recientemente su vínculo con Olympique de Lyon, aunque en Europa ya aparecieron versiones que lo relacionan con Nottingham Forest, de la Premier League. Por el momento, el futbolista continúa enfocado en descansar antes de regresar a la actividad.