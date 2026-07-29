El paradisíaco destino que eligieron Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni para sus vacaciones

Resumen para apurados
- El futbolista Nicolás Tagliafico y su esposa Caro Calvagni viajaron a Grecia tras el Mundial 2026 para descansar antes de resolver su futuro deportivo en Europa.
- Tras superar una lesión, el defensor argentino recuperó la titularidad y fue figura clave en el Mundial 2026. La pareja compartió postales de su estadía en sus redes sociales.
- Tras el receso, el lateral retornará a la actividad con el Olympique de Lyon, mientras crecen las versiones sobre un posible traspaso al Nottingham Forest inglés.
Después de la exigencia del Mundial 2026, Nicolás Tagliafico aprovechó el receso para tomarse unas vacaciones junto a su esposa, Caro Calvagni. La pareja eligió Grecia como destino para descansar y compartió en sus redes sociales algunas postales de la escapada, que rápidamente despertaron la atención de sus seguidores.
El lateral de Olympique de Lyon publicó un carrusel de fotografías acompañado únicamente por la bandera de Grecia, sin revelar el sitio exacto donde se encuentra. Según trascendió, ambos estarían alojados en un exclusivo hotel de la isla de Zante (Zakynthos), aunque ninguno de los dos confirmó esa información.
Las imágenes muestran a la pareja disfrutando del paisaje, el mar y distintos momentos de relax después de varias semanas de competencia. En publicaciones anteriores, tanto Tagliafico como Calvagni habían anticipado que buscaban "la mejor manera de recargar energías", aunque recién ahora dejaron ver parte de sus vacaciones.
El defensor viene de completar un destacado Mundial con la Selección argentina. Tras superar una lesión que lo relegó al banco en el inicio del torneo, recuperó la titularidad y fue una de las piezas importantes del equipo de Lionel Scaloni, que alcanzó la final frente a España.
Un descanso antes de definir su futuro
Mientras disfruta de sus vacaciones, Tagliafico también comienza a pensar en la próxima temporada. El defensor renovó recientemente su vínculo con Olympique de Lyon, aunque en Europa ya aparecieron versiones que lo relacionan con Nottingham Forest, de la Premier League. Por el momento, el futbolista continúa enfocado en descansar antes de regresar a la actividad.