Ahora podés alquilar un Iphone: cómo funciona el nuevo sistema para conseguir teléfonos de alta gama

La propuesta busca transformar la manera en que el público adquiere herramientas tecnológicas frente al incremento de precios globales. "Los clientes que cumplan los requisitos y estén inscritos en el Programa de Actualización de iPhone podrán optar por alquilar un nuevo dispositivo con Apple Upgrade, financiarlo con las Cuotas Mensuales de Apple Card, comprarlo al contado o elegir la financiación de su operador".