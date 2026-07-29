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Ahora podés alquilar un Iphone: cómo funciona el nuevo sistema para conseguir teléfonos de alta gama

La firma tecnológica presenta una alianza estratégica con Klarna para habilitar suscripciones mensuales competitivas desde 11,99 dólares.

Ahora podés alquilar un Iphone: cómo funciona el nuevo sistema para conseguir teléfonos de alta gama
Fuente: Iphone
Por Virginia Daniela Gómez Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Apple y Klarna lanzaron en Estados Unidos un sistema de alquiler de iPhones mediante cuotas mensuales fijas para facilitar el acceso a dispositivos de alta gama.
  • La modalidad ofrece contratos de 12 a 36 meses desde USD 11,99. Los usuarios gestionan pagos en Klarna y deciden al finalizar si renuevan, compran o devuelven el equipo.
  • Esta iniciativa transforma el modelo tradicional de compra frente al alza de precios global, impulsando el consumo por suscripción continua en la industria tecnológica.
Resumen generado con IA

Apple Upgrade lanzó, desde Estados Unidos, una iniciativa que permite el acceso a su tecnología mediante el alquiller directo. Dicha iniciativa surge de una alianza con Klarna facilitando obtener equipos recientes a través de cuotas fijas cada mes.

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La propuesta busca transformar la manera en que el público adquiere herramientas tecnológicas frente al incremento de precios globales. "Los clientes que cumplan los requisitos y estén inscritos en el Programa de Actualización de iPhone podrán optar por alquilar un nuevo dispositivo con Apple Upgrade, financiarlo con las Cuotas Mensuales de Apple Card, comprarlo al contado o elegir la financiación de su operador".

Cómo funciona el alquiler de los Iphone

Esta plataforma ofrece plazos flexibles que oscilan entre doce a treinta y seis meses según el producto elegido. Los teléfonos inteligentes junto con relojes marca Apple requieren compromisos un año o dos. Las computadoras además de tabletas extienden estos periodos hasta completar tres anualidades para brindar comodidad financiera.

Aquellos costos por suscripción inician en once dólares sumando noventa y nueve centavos para ciertos accesorios y tabletas. El teléfono más moderno está disponible desde los diecisiete con 99 utilizando divisa estadounidense cada mes. Esta estructura tarifaria permite renovar equipos sin realizar desembolsos iniciales elevados.

Cuáles son los modelos disponibles para alquilar

Al concluir el contrato, los usuarios deciden si actualizan a la siguiente generación o compran la unidad vigente. Existe también la posibilidad para devolver el equipo buscando finalizar el vínculo comercial sin cargas adicionales. La aplicación Klarna centraliza el seguimiento facturario junto al calendario de vencimientos pendientes.

Este catálogo abarca desde un iPhone 17 hasta versiones avanzadas como una edición Pro. Relojes serie 11 junto a tabletas mini forman parte de un listado artículos disponibles. Dicha firma tecnológica excluyó específicamente aquel reciente MacBook Neo bajo esta modalidad arrendataria. La cobertura protectora AppleCare puede integrarse para facilitar las transacciones futuras.

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