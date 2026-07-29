Por qué Rusia pidió la captura internacional de Pável Dúrov, el fundador de Telegram

La confrontación entre el Kremlin y las herramientas de comunicación cifrada alcanzó un nuevo punto crítico. Las autoridades de Rusia hicieron formal la búsqueda internacional de Pável Dúrov, creador y máximo responsable de Telegram, al imputarle una supuesta “complicidad con el terrorismo”. Las acusaciones sostienen que la popular plataforma facilitó maniobras de reclutamiento orquestadas por los servicios de inteligencia de Ucrania.