WhatsApp vs Telegram: ¿Cuál es más seguro para hablar sin ser grabado?

El escándalo de los audios afecta al gobierno y reaviva un viejo debate tecnológico.

Hace 2 Hs

El escándalo de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), reavivó el debate sobre la seguridad en aplicaciones de mensajería instantánea. Aunque los audios no fueron registrados mediante WhatsApp o Telegram, las declaraciones del exfuncionario pusieron en alerta a millones de usuarios: “Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo guardados todos los WhatsApp de Karina”, dijo sobre la secretaria general de la Presidencia.

En un mundo donde compartimos mensajes de texto, audio, fotos y datos personales, surge la pregunta: ¿WhatsApp o Telegram ofrece mayor seguridad y privacidad?

Seguridad y privacidad de WhatsApp

WhatsApp, propiedad de Meta y con más de 2.000 millones de usuarios, destaca por su cifrado de extremo a extremo (E2EE). Esto significa que solo el emisor y el receptor pueden leer los mensajes, incluso WhatsApp no tiene acceso a su contenido.

Fortalezas de WhatsApp

Cifrado E2EE por defecto en chats individuales y grupales.

Protocolo seguro de Open Whisper Systems.

Fácil de usar: protección automática sin configuraciones complejas.

Debilidades de WhatsApp

Metadatos recopilados: quién habla con quién, frecuencia, ubicación y tipo de dispositivo.

Copia de seguridad en la nube: sin cifrado E2EE activado manualmente, los chats pueden ser vulnerables.

Vinculación con número de teléfono: limita el anonimato completo.

Configuraciones esenciales para aumentar la seguridad

Activar verificación en dos pasos.

Habilitar cifrado de copia de seguridad.

Ajustar la privacidad del perfil (foto, última vez en línea, información personal).

Seguridad y privacidad de Telegram

Telegram, con más de 800 millones de usuarios, se presenta como la alternativa para quienes buscan mayor control sobre su privacidad.

Fortalezas de Telegram

Chats secretos con E2EE: solo entre emisor y receptor, mensajes que no pueden reenviarse y desaparecen automáticamente si se configura.

Nombre de usuario: permite comunicación sin revelar número de teléfono.

Código abierto del cliente: permite auditorías externas de seguridad.

Política estricta de no entrega de datos a terceros, salvo requerimiento judicial.

Debilidades de Telegram

Chats normales (Cloud Chats) sin E2EE: cifrado cliente-servidor, servidores tienen acceso temporal a los mensajes.

Cifrado MTProto: debate entre expertos sobre su seguridad.

Código del servidor no abierto, lo que limita la transparencia completa.

Configuraciones esenciales para aumentar la seguridad

Activar verificación en dos pasos con contraseña.

Usar chats secretos para conversaciones confidenciales.

Ajustar privacidad del perfil y eliminar números vinculados.

Funciones adicionales de privacidad

Mensajes temporales: desaparecen después de un tiempo, pero el receptor puede capturar pantalla.

Cierre de sesión en dispositivos no autorizados: disponible en WhatsApp Web y Telegram Desktop.

Veredicto: WhatsApp o Telegram, ¿cuál es más seguro?

WhatsApp: ideal para usuarios promedio. Cifrado E2EE activo por defecto y fácil de usar.

Telegram: recomendado para usuarios conscientes de la privacidad. Chats secretos y control sobre metadatos lo hacen más flexible para quienes buscan anonimato.

En última instancia, la seguridad depende de la conciencia digital del usuario. Usar correctamente las configuraciones de privacidad es más importante que la aplicación en sí.

