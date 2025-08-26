WhatsApp vs Telegram: ¿Cuál es más seguro para hablar sin ser grabado?

El escándalo de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), reavivó el debate sobre la seguridad en aplicaciones de mensajería instantánea. Aunque los audios no fueron registrados mediante WhatsApp o Telegram, las declaraciones del exfuncionario pusieron en alerta a millones de usuarios: “Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo guardados todos los WhatsApp de Karina”, dijo sobre la secretaria general de la Presidencia.