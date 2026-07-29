Nació entre varios deportes, encontró su lugar en Natación y ahora vive un nuevo desafío nacional

Cuando Ignacio Fernández tenía 11 años todavía no sabía cuál sería el deporte que marcaría su vida. Había probado distintas disciplinas hasta que una invitación de su hermana para acercarse a Natación y Gimnasia cambió por completo su historia. Allí encontró mucho más que un lugar para entrenar: descubrió amistades, un ambiente que lo hizo sentir cómodo y una pasión que hoy lo lleva a vivir una nueva experiencia a nivel nacional.