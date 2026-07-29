Nació entre varios deportes, encontró su lugar en Natación y ahora vive un nuevo desafío nacional
Ignacio Fernández, jugador del club tucumano, participará de una nueva Concentración Nacional Sub 16 que se realizará en Bahía Blanca. El joven habló sobre el esfuerzo de su familia, el camino recorrido y los objetivos que persigue en el hockey.
Resumen para apurados
- El hockista tucumano Ignacio Fernández fue convocado del 3 al 6 de agosto a la Concentración Nacional Sub 16 en Bahía Blanca para el desarrollo de talentos.
- Fernández se sumó a Natación y Gimnasia a los 11 años por su hermana. Su camino contó con el apoyo familiar, entrenadores clave y el nivel competitivo tucumano.
- La experiencia le permitirá medirse en el alto rendimiento, sumar aprendizaje junto a otros talentos del país y consolidar su proyección en el hockey argentino.
Cuando Ignacio Fernández tenía 11 años todavía no sabía cuál sería el deporte que marcaría su vida. Había probado distintas disciplinas hasta que una invitación de su hermana para acercarse a Natación y Gimnasia cambió por completo su historia. Allí encontró mucho más que un lugar para entrenar: descubrió amistades, un ambiente que lo hizo sentir cómodo y una pasión que hoy lo lleva a vivir una nueva experiencia a nivel nacional.
El jugador de Natación y Gimnasia fue convocado a una nueva Concentración Nacional Sub 16, que se desarrollará del 3 al 6 de agosto en el Club Universitario de Bahía Blanca, en el marco del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos que encabeza Ezequiel "Zeke" Paulón.
Durante esos días compartirá entrenamientos, partidos amistosos frente a los seleccionados Sub 16 y Sub 19 de Bahía Blanca y distintas charlas técnicas junto a otros jóvenes talentos del país. La convocatoria también incluye al tucumano Bautista Dulor.
El esfuerzo de una familia y un sueño que sigue creciendo
"Tenía 11 años. Venía haciendo muchos deportes y mi hermana me invitó a practicar hockey en Natación y Gimnasia. La verdad que me enamoré de muchas cosas: de la calidad de la gente del club, de las amistades que hice y de encontrar cosas diferentes a las que había vivido en otros deportes", recordó Fernández.
Aunque reconoce que, como cualquier chico, soñaba con llegar lejos, nunca imaginó que una convocatoria de este tipo llegaría tan pronto.
"Uno siempre soñaba con algo así porque para mí era un sueño, pero en ese momento solo pensaba en desarrollarme y lo veía muy lejano", confesó.
Detrás de ese presente, asegura, hay muchas personas que fueron fundamentales. Sus padres aparecen en el primer lugar de esa lista.
"Siempre me bancaron sin especular nada, simplemente porque querían que hiciera un deporte. También tuve entrenadores muy importantes, como Agustín Nieto, que me acompaña desde chico y hasta hoy me sigue enseñando cosas. Todos los que pasaron por mi formación fueron fundamentales para que siga creyendo en esto", destacó.
Fernández también remarcó el esfuerzo que demanda crecer en un deporte amateur.
"Hay dos sacrificios muy grandes. El primero es el de mi familia, especialmente en lo económico, porque el hockey necesita de esos recursos. Y el segundo es el que hace uno mismo: dejar cosas de lado, entrenar mucho y esforzarse todos los días para que oportunidades como esta puedan llegar", explicó.
La noticia de la convocatoria fue tan emocionante para él como para sus padres.
"Me abrazaron, me felicitaron y me dijeron que estaban súper orgullosos de mí por todo el esfuerzo que hacemos para que esto se dé", contó.
Para el joven de Natación y Gimnasia, el hockey tucumano tiene una identidad propia. "Lo que distingue al hockey tucumano es el nivel de competencia que tiene cada jugador", afirmó.
Entre los recuerdos que marcaron su crecimiento aparece un torneo Sub 14 de Provincias disputado el año pasado frente a Chile.
"Cuando terminó el partido, Cachito vino a felicitarme y me hizo saber un montón de cosas. Sus palabras me hicieron un clic y fueron muy importantes para mi trayectoria", recordó.
Ahora, con una nueva concentración nacional por delante, el objetivo está claro: seguir aprendiendo.
"Quiero conocer más sobre el hockey de alto rendimiento y, sobre todo, captar lo mejor de cada jugador que integra esta concentración para seguir creciendo", concluyó.