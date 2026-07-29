Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones

Una docente denunció haber sido víctima de una millonaria estafa luego de comprar un celular en un comercio de Yerba Buena. Tras realizar un reclamo en la firma de la tarjeta con la que realizó el pago del dispositivo, un grupo de delincuentes la engañó y gestionó préstamos por más de $11 millones en diferentes cuentas bancarias.
Según la denuncia, el hecho ocurrió el 1 de abril, cuando la mujer acudió junto a su hijo a un local ubicado sobre avenida Lobo de la Vega al 400 para adquirir un celular valuado en $1.500.000. Antes de concretar el pago, la mujer solicitó financiar la compra en tres cuotas de $513.000, pero al momento de pasar la tarjeta, el vendedor realizó el pago en una sola cuota con su tarjeta Naranja X y nunca recibió un comprobante, sino únicamente una garantía escrita a mano.
Al revisar su cuenta al día siguiente, descubrió consumos que no reconocía, entre ellos operaciones por el monto de la compra y otro cargo bajo la modalidad Plan Z. Tras comunicarse con el servicio de atención de la tarjeta para denunciar la situación, el caso empeoró.
“Al reclamar a través de la aplicación de Naranja X, le brindaron un número telefónico oficial con el prefijo 0800. Al llamar, le dijeron que no había buena señal y que se comunicarían con ella en unos minutos. Luego la llamaron desde un número con característica 011, saliendo de los canales oficiales y de los controles de seguridad. En esa llamada le pidieron hacer una videollamada para validar sus datos, le solicitaron información de su Home Banking de Naranja X bajo la excusa de que así controlarían que no haya ningún inconveniente con la cuenta y que podrían determinar porqué el pago no se realizó en tres cuotas. Posteriormente la guiaron para ingresar a sus cuentas de Banco Macro y Banco Nación, donde solicitaron múltiples préstamos a su nombre”, le explicó a LA GACETA el abogado Juan Guerrero.
Luego de la llamada, la docente advirtió que, sin su autorización, habían gestionado un préstamo en el Banco Macro por $7.640.000, otro en Naranja X por $3.900.000 y un adelanto de sueldo de $150.000 en el Banco Nación. Después de que el dinero se acreditara en su cuenta fue transferido de inmediato a cuentas de terceros, dejándola prácticamente sin fondos.
“La víctima fue a la sucursal de Naranja y le dijeron que no había registro de ningún reclamo. Nosotros ya realizamos las presentaciones ante los bancos y la tarjeta para solicitar la anulación de los préstamos, argumentando que los montos exceden totalmente su capacidad económica”, indicó Guerrero.
La víctima realizó la denuncia penal y la causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, bajo la carátula de estafa y defraudación. “Actualmente el caso está en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Se aportaron evidencias durante la feria judicial que recién comenzaron a analizarse para derivar el caso a una fiscalía especializada en estafas. La investigación buscará determinar cómo se obtuvo el préstamo, si existieron fallas en los controles de seguridad y si hubo o no participación de empleados de la firma”, explicó el profesional.
Precauciones
Ante el aumento de casos de estafas virtuales, Guerrero recalcó la importancia de prestar atención a los canales de contacto que utilizan los bancos y cuentas gubernamentales para evitar ser víctimas de esta modalidad delictiva. “Lo primero es verificar que la comunicación provenga de un canal oficial, por ejemplo revisando que los correos de entidades nacionales tengan el dominio “.gov.ar”, o que las llamadas sean de números 0800 o 0810. Además, bajo ninguna circunstancia se debe brindar por teléfono el mail, WhatsApp, redes sociales, claves, contraseñas, números de token o fotos del DNI”.
También alertó que los bancos no suelen hacer videollamadas para verificar los datos. “Una vez que el usuario ingresa al Home Banking, los datos biométricos ya están validados, por lo que no se requiere una nueva validación. Además es aconsejable configurar siempre un doble factor de seguridad, como una contraseña de respaldo adicional a la biometría o Face ID”.
En caso de ser víctimas de estafa, el primer paso es realizar una denuncia policial, preferentemente con asesoría para encuadrar correctamente la estafa. “Inmediatamente después, se deben cambiar todas las contraseñas, denunciar los plásticos de las tarjetas por pérdida o extravío para que sean reimpresos, y no compartir las claves con nadie”, sugirió el abogado.