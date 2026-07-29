Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones

“Al reclamar a través de la aplicación de Naranja X, le brindaron un número telefónico oficial con el prefijo 0800. Al llamar, le dijeron que no había buena señal y que se comunicarían con ella en unos minutos. Luego la llamaron desde un número con característica 011, saliendo de los canales oficiales y de los controles de seguridad. En esa llamada le pidieron hacer una videollamada para validar sus datos, le solicitaron información de su Home Banking de Naranja X bajo la excusa de que así controlarían que no haya ningún inconveniente con la cuenta y que podrían determinar porqué el pago no se realizó en tres cuotas. Posteriormente la guiaron para ingresar a sus cuentas de Banco Macro y Banco Nación, donde solicitaron múltiples préstamos a su nombre”, le explicó a LA GACETA el abogado Juan Guerrero.