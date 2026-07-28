Juan Grabois reveló detalles de su reunión con Peter Thiel y lanzó una dura advertencia

Resumen para apurados
- Juan Grabois reveló este martes que se reunió en junio en Argentina con el magnate Peter Thiel para confrontar visiones sobre inteligencia artificial.
- El encuentro, gestionado con mediación del Vaticano, buscó conocer la postura de Silicon Valley frente a las críticas del Papa a la deshumanización tecnológica.
- El dirigente advirtió que Argentina corre el riesgo de convertirse en un laboratorio desregulado para el transhumanismo y un aceleracionismo sin marco ético.
El diputado de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois brindó este martes detalles sobre la reunión que mantuvo a principios de junio con el multimillonario empresario tecnológico Peter Thiel, instalado en Argentina desde hace tres meses.
“Perderse la oportunidad, si la tenés, de interactuar con el principal intelectual orgánico y además miembro de la élite de Silicon Valley es una estupidez astronómica, sobre todo si lo hacés de manera avergonzante para ver si alguien te acusa de no sé qué cosa. Yo tengo toda una historia militante y mirá si yo voy a rifar mi lealtad al papa Francisco por una reunión con un millonario”, afirmó Grabois en diálogo con Radio con Vos.
La reunión se realizó el 3 de junio, aunque el dirigente, cercano al kirchnerismo y a la ex presidenta Cristina Fernández, no había hecho declaraciones públicas sobre ese encuentro, que en su momento generó repercusiones en los sectores populares.
“Uno tiene que saber reunirse con el más humilde de los cartoneros y con la más alta alcurnia internacional. Para entender cómo funciona el circo, mejor reunirte con el dueño y no con los gorilitas”, agregó.
El rol del Vaticano y las críticas a la IA
Grabois sostuvo que el Vaticano "gestionó" la reunión porque, según explicó, para ese ámbito "también es importante ver qué dice la contraparte" frente a la encíclica del papa León XIV contra la "deshumanización" que implica el desarrollo de la inteligencia artificial.
En ese sentido, advirtió que "hay una cruzada existencial y geopolítica en la elite de Silicon Valley, y la Argentina se ha convertido en un laboratorio. En Argentina el super RIGI es parte de eso. Es un combo de saqueo y de entrega, pero que además tiene un componente adicional, que es habilitar zonas liberadas para procesos de desarrollo tecnológico ilimitados, sin marcos éticos, totalmente desregulados, que no se pueden hacer en otros países".
"Argentina se está convirtiendo en la cabecera de playa del transhumanismo"
El dirigente social profundizó sus cuestionamientos al rumbo del desarrollo tecnológico y vinculó ese proceso con la situación del país.
“Argentina se está convirtiendo en la cabecera de playa del transhumanismo y el aceleracionismo y estas ideas que nosotros combatimos. En el caso mío, después de haber trabajado toda la vida con (Jorge) Bergoglio, con Francisco, tengo muy incorporado que el paradigma tecnocrático es un paradigma deshumanizado. Y ahora con León, que trae un documento muy importante que se le llama encíclica, pero que es el documento de mayor profundidad, de crítica al rumbo que están tomando los medios de producción tecnológicamente avanzados”, afirmó.
Por último, Grabois consideró que el escenario internacional refleja un "eco de la nueva Guerra Fría" y alertó sobre la magnitud de las transformaciones globales.
“Nosotros no somos conscientes de la gravedad y la profundidad de los cambios que están existiendo y que no somos conscientes de que existe una guerra mundial en cuotas”, concluyó.