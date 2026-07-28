Juan Grabois reveló detalles de su reunión con Peter Thiel y lanzó una dura advertencia

“Argentina se está convirtiendo en la cabecera de playa del transhumanismo y el aceleracionismo y estas ideas que nosotros combatimos. En el caso mío, después de haber trabajado toda la vida con (Jorge) Bergoglio, con Francisco, tengo muy incorporado que el paradigma tecnocrático es un paradigma deshumanizado. Y ahora con León, que trae un documento muy importante que se le llama encíclica, pero que es el documento de mayor profundidad, de crítica al rumbo que están tomando los medios de producción tecnológicamente avanzados”, afirmó.