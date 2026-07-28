La venta de combustibles cayó en junio por quinto mes consecutivo y registró el peor primer semestre desde 2021

La venta de combustibles en Argentina volvió a mostrar signos de debilidad durante junio y acumuló su quinto mes consecutivo de caída, de acuerdo con un informe de la consultora Politikon Chaco. El expendio total alcanzó los 1.331.423 metros cúbicos, lo que representó una baja interanual del 2,9% y una retracción mensual del 6,2%.