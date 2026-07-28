La venta de combustibles cayó en junio por quinto mes consecutivo y registró el peor primer semestre desde 2021

Resumen para apurados
- La venta de combustibles en Argentina cayó 2,9% interanual en junio según Politikon Chaco, acumulando cinco meses en baja por menor consumo e impacto en precios.
- Las naftas cayeron 1,9% y el gasoil común 8,9%, aunque el gasoil premium creció 4%. Salta sufrió la mayor caída (-11,3%) y Neuquén lideró subas (+7,7%) por Vaca Muerta.
- El resultado consolida el peor primer semestre para el expendio desde 2021, evidenciando un freno sostenido en la actividad económica y el transporte nacional.
La venta de combustibles en Argentina volvió a mostrar signos de debilidad durante junio y acumuló su quinto mes consecutivo de caída, de acuerdo con un informe de la consultora Politikon Chaco. El expendio total alcanzó los 1.331.423 metros cúbicos, lo que representó una baja interanual del 2,9% y una retracción mensual del 6,2%.
Con estos resultados, el primer semestre de 2026 cerró con 8,21 millones de metros cúbicos comercializados, un volumen 1,3% inferior al registrado en el mismo período del año pasado y el más bajo para los primeros seis meses del año desde 2021.
Naftas y gasoil registraron bajas, con una excepción
Del total vendido durante junio, el 56% correspondió a naftas y el 44% a gasoil, aunque ambos segmentos registraron retrocesos en la comparación con junio de 2025.
Las ventas de naftas disminuyeron 1,9%, impulsadas por la baja tanto en la nafta súper (-2,1%) como en la premium (-1,5%).
En el caso del gasoil, la caída fue del 4,2%, aunque con comportamientos diferentes según el tipo de producto. Mientras el gasoil común retrocedió 8,9%, el gasoil premium creció 4%, convirtiéndose en el único combustible con variación positiva durante el mes.
Solo cuatro provincias aumentaron sus ventas
El informe muestra que apenas cuatro de las 24 jurisdicciones lograron incrementar las ventas de combustibles respecto de junio de 2025.
El mejor desempeño fue el de Neuquén, con un crecimiento del 7,7%, impulsado por la actividad vinculada al desarrollo de Vaca Muerta. También registraron subas:
Entre Ríos: +1,3%.
Tierra del Fuego: +0,5%.
Mendoza: +0,4%.
Por su parte, Río Negro mantuvo un nivel de ventas similar al del mismo mes del año anterior.
Salta registró la mayor caída del país
En el resto de las provincias predominó el retroceso de las ventas.
Las bajas más pronunciadas se registraron en:
Salta: -11,3%.
Formosa: -9,3%.
La Rioja: -8%.
Jujuy: -7,8%.
Córdoba: -7,5%.
Misiones: -6,2%.
San Luis: -6,1%.
También se observaron caídas superiores al promedio nacional en Tucumán y Corrientes (-4,5%), Catamarca (-4,4%), Santiago del Estero (-4%), Santa Fe (-3,5%) y Ciudad de Buenos Aires (-3,3%).
En tanto, provincias como Buenos Aires (-1,8%), Santa Cruz (-1,1%), La Pampa (-0,7%), San Juan (-0,4%) y Chubut (-0,3%) mostraron retrocesos más moderados.
La nafta sigue siendo el combustible más vendido
El relevamiento señala que la nafta continúa siendo el combustible predominante en el país, liderando las ventas en 20 de las 24 provincias.
Las únicas excepciones fueron Santiago del Estero, Entre Ríos, Mendoza y La Pampa, donde el gasoil mantuvo una mayor participación en el consumo.