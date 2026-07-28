Desmotadores de algodón cerraron una paritaria récord

Los trabajadores desmotadores de algodón acordaron una paritaria anual del 44,5% para 2026, un porcentaje que supera ampliamente la pauta salarial impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El entendimiento fue alcanzado entre la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), el Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón del Chaco (STADYCA) y las cámaras empresarias del sector.