Desmotadores de algodón cerraron una paritaria récord

Resumen para apurados
- Gremios desmotadores y empresarios pactaron en Argentina una paritaria del 44,5% para 2026, buscando recomponer salarios por encima de la pauta oficial del Gobierno.
- El aumento se pagará en cuatro tramos acumulativos con una cláusula de revisión en octubre, alcanzando sueldos superiores a $2 millones y sumas extraordinarias en julio.
- El acuerdo supera en 15 puntos la inflación estimada y desafía el control salarial fijado por Milei, sentando un precedente para la negociación paritaria nacional.
Los trabajadores desmotadores de algodón acordaron una paritaria anual del 44,5% para 2026, un porcentaje que supera ampliamente la pauta salarial impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El entendimiento fue alcanzado entre la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), el Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón del Chaco (STADYCA) y las cámaras empresarias del sector.
Con este acuerdo, los desmotadores se suman a los trabajadores aceiteros y bancarios entre los gremios que lograron negociar incrementos por encima del criterio salarial promovido por la administración nacional.
Cómo será el aumento del 44,5%
El incremento se aplicará en cuatro tramos y se distribuirá de la siguiente manera:
26,7% en mayo.
8% en julio.
3% en agosto.
3% en septiembre.
Los tres últimos aumentos serán acumulativos, lo que permitirá alcanzar un incremento anual del 44,5%.
Además, las partes acordaron una cláusula de revisión en octubre, cuando volverán a reunirse para evaluar la evolución de la inflación y definir si corresponde una nueva actualización salarial.
Salarios superiores a los $2 millones
Con la aplicación de la nueva escala salarial, los trabajadores percibirán los siguientes salarios conformados:
Categoría C: $1.822.493,35.
Categoría B: $1.969.097,90.
Categoría A: $2.105.368,02.
El acuerdo también incluye el pago de una suma extraordinaria no remunerativa, que se abonará durante la primera quincena de julio:
$90.000 para la categoría C.
$100.000 para la categoría B.
$120.000 para la categoría A.
Este beneficio se suma a una asignación extraordinaria de $150.000 correspondiente a la paritaria 2025/2026, que fue abonada junto con los salarios de junio.
Un aumento por encima de la inflación proyectada
El porcentaje acordado supera ampliamente las proyecciones de inflación para este año. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerraría 2026 en torno al 30%, casi 15 puntos porcentuales por debajo del incremento obtenido por los trabajadores desmotadores.
La incorporación de una cláusula de revisión busca preservar el poder adquisitivo en caso de que la evolución de los precios supere las previsiones actuales, un mecanismo que se consolidó en las negociaciones paritarias de los últimos años.
Un acuerdo que desafía la pauta oficial
La firma de esta paritaria también representa un nuevo desafío para la política salarial del Gobierno nacional, que mantiene un estricto control sobre la homologación de convenios colectivos cuando los aumentos superan los porcentajes considerados compatibles con su estrategia de desaceleración inflacionaria.
Desde la FTCIODyARA destacaron que el acuerdo fue posible gracias al trabajo conjunto con STADYCA y remarcaron que el objetivo es garantizar la recuperación del salario real de los trabajadores del sector.