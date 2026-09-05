Hacking ético: la profesión que usa las mismas técnicas que los ciberdelincuentes pero para proteger

El hacking ético no se trata de criminales reformados, sino de profesionales de la informática (ingenieros, desarrolladores o apasionados de la tecnología) que desde el primer día decidieron usar sus conocimientos para proteger, no para hacer daño. Un hacker ético es un consultor de seguridad digital, no un delincuente arrepentido. Actúan siempre bajo contratos legales y estrictos límites éticos.
El hacking ético, una práctica que, aunque suene contradictoria, se posiciona como una de las mejores defensas ante el crimen digital. Además de haber generado un nuevo espacio de desarrollo laboral en el que las empresas de todo el mundo pagan a hackers para anticipar y contrarrestar amenazas, reforzando así sus infraestructuras tecnológicas.
Técnicamente, el concepto de hacker nació mucho antes de que existiera la ciberdelincuencia tal como la conocemos. En las décadas de 1960 y 1970, en instituciones como el MIT, un "hacker" era simplemente un entusiasta de la informática al que le apasionaba explorar los límites de los sistemas, modificar el software para mejorarlo y resolver problemas complejos. No tenían intenciones delictivas. Esta práctica se diferencia del hacking malicioso que busca fortalecer la seguridad, no dañarla.
En encuentros como el Desafío Internacional de Ciberseguridad de 2026, conocido como la “Copa del Mundo de la Ciberseguridad”, grupos de estudiantes expertos en ciberseguridad de diversas regiones compiten para identificar y corregir fallos antes de que puedan ser explotados. Los grupos reciben programas con errores intencionales que deben identificar y corregir. Posteriormente, utilizan esos mismos programas para atacar a otros equipos, en un ejercicio que replica escenarios reales de ataque y defensa, describe Infobae sobre la experiencia.
Una necesidad
Al ver que las defensas tradicionales no eran suficientes, las corporaciones comenzaron a pagar formalmente a expertos para que piensen y actúen como los criminales, implementando técnicas de Red Teaming y así ganarle de mano a las amenazas. Las modalidades de hacking ético son variadas.
Entre ellas, las pruebas de penetración se basan en ataques dirigidos a redes, aplicaciones web o sistemas específicos para evaluar su nivel de resistencia. Los programas de Bug Bounty, por su parte, hacen que las plataformas de empresas de todo el mundo (incluyendo gigantes tecnológicos y gobiernos) abran sus sistemas al público para que cualquier hacker ético busque fallos a cambio de recompensas económicas.
La misma crisis de seguridad digital terminó profesionalizando y empujando una industria defensiva que demanda ser brillante para poder evitar la delincuencia en la nube. El creciente impacto de los ciberdelitos, que en el periodo 2024-2025 alcanzaron solo en Australia más de 84.000 incidentes con un coste de u$s 2.100 millones, ha impulsado a gobiernos y empresas a adoptar estrategias innovadoras. La ciberdelincuencia es la responsable directa de que el hacking ético se haya convertido en una profesión formal y demandada.