Hacking ético: la profesión que usa las mismas técnicas que los ciberdelincuentes pero para proteger

Técnicamente, el concepto de hacker nació mucho antes de que existiera la ciberdelincuencia tal como la conocemos. En las décadas de 1960 y 1970, en instituciones como el MIT, un "hacker" era simplemente un entusiasta de la informática al que le apasionaba explorar los límites de los sistemas, modificar el software para mejorarlo y resolver problemas complejos. No tenían intenciones delictivas. Esta práctica se diferencia del hacking malicioso que busca fortalecer la seguridad, no dañarla.