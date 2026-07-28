David Konzevik, un economista renacentista

Una de sus teorías más recordadas es la de la “Revolución de las Expectativas”. Sostenía que así como un hombre en la Edad Media solamente conocía a unas dos centenas de personas a lo largo de su vida, y un individuo de las primeras décadas del siglo XX a poco más de mil, hoy el patrón de comparación ya no es exclusivamente el que ofrece el vecino sino el que fijan los más afortunados del globo. Las expectativas se han multiplicado y la pobreza ha adquirido un carácter relativo. Los pobres de hoy son pobres en ingresos pero ricos en información y millonarios en expectativas. En este contexto la presión de los políticos para satisfacer demandas ilimitadas e inmediatas es extremadamente difícil de manejar. Por eso Konzevik denostaba las mediciones simplistas, las tasas de crecimiento tomadas como índices absolutos, sin contemplar si se generaban en países democráticos o autoritarios, o cuánto apuesta una nación al futuro (en materia educativa, por ejemplo) y cuánto al corto plazo.