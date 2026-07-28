San Martín busca un socio para Carabajal: cuáles son las opciones del DT para la visita a Nueva Chicago

Cada equipo necesita un futbolista capaz de ordenar el juego. En San Martín, ese rol recae sobre Gabriel Carabajal. Sin embargo, el partido frente a Temperley dejó al descubierto que el enganche necesita algo más que talento individual para marcar diferencias. Cuando el “10” quedó aislado y sin socios cercanos, el funcionamiento ofensivo perdió fluidez y el equipo encontró muchas dificultades para generar peligro. Por eso, mientras el plantel ya piensa en la visita a Nueva Chicago, uno de los principales desafíos de Alejandro Orfila será encontrar quién puede acompañarlo para potenciar su juego y el del resto del ataque.