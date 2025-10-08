Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

La aclamada actriz y presentadora Verónica Castro de 72 años, ocupa nuevamente la atención pública. Su aparición más reciente despertó gran preocupación en su audiencia, motivada por informes sobre su condición física. Paralelamente, una periodista mexicana realizó una grave denuncia de violencia, señalando a su hijo, el cantante Cristian Castro.
Hace pocos días, la artista fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México utilizando una silla de ruedas y asistencia de oxígeno portátil. Esta imagen fue difundida en medios e incrementó la especulación sobre su deterioro físico. Las alarmas se encendieron entre sus seguidores, quienes piden explicaciones y expresan su apoyo. La gravedad de la denuncia sobre y el hermetismo familiar aumentan la incertidumbre sobre los hechos.
El estado de salud de Verónica Castro
La figura pública fue vista en la terminal aérea desplazándose con una cánula nasal para recibir oxígeno. Pese a la impresión generada, la propia artista aclaró que el uso de asistencia médica responde a una necesidad de comodidad para trasladarse. Verónica Castro aseguró: “Estoy bien, es por comodidad para caminar”, buscando calmar las versiones sobre una enfermedad severa.
No obstante la declaración de la actriz, comunicadores señalan que la situación reviste gravedad. La periodista Maxine Woodside detalló en su programa que Verónica atraviesa un estado critico y que le cuesta caminar correctamente. Por su parte, el periodista Maximiliano Lumbia indicó que Verónica se encuentra muy mal de salud, relacionando sus problemas de columna con supuestas agresiones pasadas. El oxígeno complementario, según explicó la actriz, facilita su movilidad, permitiéndole caminar con mayor rapidez por los concurridos pasillos del aeropuerto.
Graves acusaciones contra Cristian Castro
La controversia familiar escaló cuando la comunicadora Maxine Woodside lanzó una severa acusación. Según su testimonio, Cristian Castro habría agredido físicamente a su progenitora en un violento suceso que terminó de la peor manera. Woodside afirmó que el cantante "Le dio unos golpes feroces y le destrozó la columna". Este relato encendió las alertas sobre la condición física de la artista, cuyo entorno estaría muy preocupado por la ruptura total en la relación entre madre e hijo.
Otro periodista, Maximiliano Lumbia, reafirmó la existencia de un violento episodio ocurrido años atrás. Lumbia relató que la agresión supuestamente ocurrió en casa de la madre de la actriz, mientras Cristian se encontraba con su entonces pareja, Valeria Liberman. Agregó que el incidente supuestamente requirió una hospitalización y cirugía mayor de seis horas, pues "las patadas que le dio Cristian fueron feroces y le destrozó la columna". El periodista sostuvo que Verónica Castro cubrió el hecho públicamente, atribuyendo sus lesiones a una caída desde un elefante durante la grabación de Big Brother.