Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Otro periodista, Maximiliano Lumbia, reafirmó la existencia de un violento episodio ocurrido años atrás. Lumbia relató que la agresión supuestamente ocurrió en casa de la madre de la actriz, mientras Cristian se encontraba con su entonces pareja, Valeria Liberman. Agregó que el incidente supuestamente requirió una hospitalización y cirugía mayor de seis horas, pues "las patadas que le dio Cristian fueron feroces y le destrozó la columna". El periodista sostuvo que Verónica Castro cubrió el hecho públicamente, atribuyendo sus lesiones a una caída desde un elefante durante la grabación de Big Brother.