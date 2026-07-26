La Fórmula 1 entra en receso: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Resumen para apurados
- La Fórmula 1 inició su receso veraniego tras el GP de Hungría, por lo que Franco Colapinto volverá a competir del 21 al 23 de agosto en el GP de Países Bajos, en Zandvoort.
- El receso exige el cierre obligatorio de las fábricas. Colapinto viene de salir 15° en Hungría, mientras que su equipo, Alpine, busca desarrollar mejoras en el auto.
- La cita en Zandvoort dará inicio al tramo decisivo del campeonato, donde las mejoras de Alpine serán clave para la competitividad del piloto argentino en la F1.
La Fórmula 1 entró oficialmente en el tradicional receso de mitad de temporada tras el Gran Premio de Hungría, la 11ª fecha del campeonato. Durante las próximas semanas no habrá actividad en pista y, por reglamento, todas las escuderías deberán cerrar sus fábricas durante un período determinado para que pilotos y trabajadores puedan disfrutar de un descanso obligatorio.
De esta manera, Franco Colapinto y el resto de la grilla permanecerán casi un mes sin competencia oficial antes de afrontar la segunda parte del calendario.
La actividad se reanudará entre el 21 y el 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort. Allí comenzará el tramo decisivo de la temporada, con varias carreras consecutivas antes del cierre del campeonato.
Para Alpine, el receso también será una oportunidad para trabajar en el desarrollo del monoplaza. El equipo francés espera introducir mejoras aerodinámicas con el objetivo de ofrecerle a Colapinto un auto más competitivo en la vuelta a la acción, después de un fin de semana complicado en Hungría, donde el argentino finalizó en el 15° puesto.