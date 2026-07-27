Francisco Moreno, el único tucumano en la nueva convocatoria de Los Pumas

Los Pumas ya tienen definido el plantel para una nueva ventana internacional que marcará el inicio de una etapa clave en la preparación rumbo al Mundial de Australia 2027. Felipe Contepomi confirmó la lista de 34 jugadores que afrontarán los tres compromisos previstos para agosto y septiembre: el 8 de agosto frente a Sudáfrica, en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, y dos tests ante Australia, el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza.