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Francisco Moreno, el único tucumano en la nueva convocatoria de Los Pumas

Felipe Contepomi dio a conocer la lista de 34 convocados para los tres compromisos que afrontará el seleccionado argentino en agosto y septiembre. Francisco Moreno, jugador de Universitario, será el único representante tucumano y podría debutar con la camiseta albiceleste.

Francisco Moreno fue uno de los puntos altos de Tarucas en esta temporada del Súper Rugby Américas; durante el certamen se enfrentó contra su hermano Facundo.
Francisco Moreno fue uno de los puntos altos de Tarucas en esta temporada del Súper Rugby Américas; durante el certamen se enfrentó contra su hermano Facundo. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Contepomi citó a 34 jugadores de Los Pumas, entre ellos el tucumano Moreno, para jugar tres partidos en Argentina en agosto y septiembre rumbo al Mundial 2027.
  • La lista presenta una fuerte renovación con 10 debutantes debido a las bajas por lesión y compromisos en Europa de figuras como Julián Montoya y Marcos Kremer.
  • La ventana servirá para probar la profundidad del plantel y consolidar el recambio generacional de cara al ciclo que culminará en el Mundial de Australia 2027.
Resumen generado con IA

Los Pumas ya tienen definido el plantel para una nueva ventana internacional que marcará el inicio de una etapa clave en la preparación rumbo al Mundial de Australia 2027. Felipe Contepomi confirmó la lista de 34 jugadores que afrontarán los tres compromisos previstos para agosto y septiembre: el 8 de agosto frente a Sudáfrica, en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, y dos tests ante Australia, el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza.

Entre los convocados aparece una sola presencia tucumana. Se trata de Francisco Moreno, forward de Universitario, quien fue incluido por primera vez en una convocatoria de estas características y podría sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta de Los Pumas.

La citación del rugbier tucumano representa una de las principales novedades de un plantel que tendrá una fuerte renovación. Moreno integra el grupo de diez jugadores que aún no debutaron en un test internacional y que buscarán aprovechar esta oportunidad para ganarse un lugar dentro del nuevo ciclo del seleccionado argentino.

Francisco Moreno, la apuesta tucumana

El forward de Universitario llega a esta convocatoria como una de las alternativas elegidas por Contepomi para reforzar el pack de forwards, un sector que sufrió numerosas bajas por diferentes motivos.

Su inclusión responde tanto al buen presente que atraviesa como a la necesidad del cuerpo técnico de ampliar la base de jugadores pensando en el proceso que culminará en el Mundial de 2027.

Para el rugby tucumano, además, la convocatoria tiene un valor especial: Moreno será el único representante de la provincia en una lista integrada por 34 jugadores.

Un plantel condicionado por las bajas

La convocatoria está marcada por la ausencia de varios referentes. La mayoría de ellas se explica porque numerosos jugadores que actúan en el Top 14 de Francia y en otras ligas europeas debieron reincorporarse a sus clubes para comenzar las pretemporadas de la campaña 2026/27.

Entre los nombres más importantes que no estarán aparecen el capitán Julián Montoya, además de Marcos Kremer, Tomás Albornoz, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Justo Piccardo y Bautista Delguy, todos habituales integrantes del seleccionado durante la primera parte del año.

A ese grupo se suman las bajas por lesión de Thomas Gallo, Pedro Rubiolo, Joel Sclavi, Juan Martín González, Benjamín Elizalde y Juan Cruz Mallía, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

La experiencia también dice presente

Más allá de la renovación, Contepomi decidió respaldarse en varios jugadores de amplia trayectoria internacional.

Uno de los regresos más destacados es el de Tomás Lavanini, quien vuelve al seleccionado después de casi dos años de ausencia. El segunda línea acumula 91 caps con Los Pumas y no vestía la camiseta nacional desde el Rugby Championship de 2024.

También regresan el medio scrum Gonzalo Bertranou, con 68 partidos internacionales, además de Rodrigo Martínez, Benjamín Grondona y Santiago Pernas, quienes vuelven a tener una oportunidad dentro del seleccionado.

Las caras nuevas de Los Pumas

La lista también refleja la intención del cuerpo técnico de comenzar a consolidar el recambio generacional. Además de Francisco Moreno, otros nueve jugadores podrían disputar sus primeros partidos oficiales con la Selección Mayor.

Entre ellos aparecen Juan Martín Scelzo, Tobías Wade, Franco Carrera, Facundo Cardozo, Benjamín Ordiz, Leonel Oviedo, Mateo Soler, Juan Penoucos y Agustín Fraga, todos convocados con el objetivo de sumar experiencia internacional en una etapa clave del proceso.

Con tres compromisos de máxima exigencia frente a dos de las principales potencias del hemisferio sur, Los Pumas comenzarán a delinear el equipo que buscará llegar en las mejores condiciones al Mundial de Australia 2027. En ese camino, Francisco Moreno tendrá la posibilidad de escribir el primer gran capítulo de su historia con la camiseta albiceleste y de representar al rugby tucumano en el máximo nivel internacional.

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