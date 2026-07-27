Lisandro Martínez apuntó contra las críticas: "No tienen de dónde generar ese odio"

En la fase eliminatoria, la Albiceleste dejó en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza antes de vencer a Inglaterra en una semifinal cargada de simbolismo. Tras ese partido, Martínez fue uno de los jugadores que desplegó la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", una imagen que dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los momentos más recordados del campeonato.