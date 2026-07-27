Lisandro Martínez apuntó contra las críticas: "No tienen de dónde generar ese odio"
El defensor de la Selección Argentina fue homenajeado en Gualeguay y respondió a las críticas recibidas durante la Copa del Mundo. Además, aclaró la polémica con España tras la final y defendió la actitud del plantel.
Resumen para apurados
- En Gualeguay, el futbolista Lisandro Martínez rechazó las críticas contra la Selección tras el Mundial 2026 para denunciar un odio infundado y defender al equipo.
- Tras perder la final ante España, se acusó al equipo de falta de respeto. Martínez aclaró que saludaron al campeón y que se giraron solo para responder al aliento hincha.
- El descargo busca resguardar el prestigio de la Selección ante la hostilidad externa, afirmando la tranquilidad del grupo tras lograr el subcampeonato mundial.
Tras regresar al país luego del subcampeonato en el Mundial 2026, Lisandro Martínez fue recibido como un héroe en su ciudad natal de Gualeguay. En medio del reconocimiento de sus vecinos, el defensor de la Selección aprovechó para responder a las críticas que acompañaron al equipo durante gran parte del torneo y denunció lo que consideró una "campaña anti Argentina".
El zaguero, una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni, admitió que el recorrido mundialista le dejó sentimientos encontrados y apuntó contra quienes, según él, buscaron instalar sospechas y alimentar un clima de hostilidad alrededor del seleccionado.
"Tengo sentimientos mezclados, me da un poquito de bronca porque claramente no tienen de dónde generar ese odio", expresó.
La respuesta a las acusaciones contra la Selección
Martínez también salió al cruce de las versiones que calificaban al plantel argentino como "agrandado" o soberbio. Para el defensor, esas etiquetas dicen más de quienes las impulsan que del comportamiento del grupo.
"UN POQUITO DE BRONCA..." Lisandro MartÃnez expresÃ³ su opiniÃ³n ante la pregunta sobre la 'campaÃ±a anti Argentina'. Â¿QuÃ© te parece? pic.twitter.com/rU4ee6r5GR— SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026
"Nos hablan de que somos agrandados, de que somos esto… Capaz que habla un poco más de la gente que hace esas cosas que de nosotros. Siempre fuimos muy respetuosos con el rival", sostuvo.
En ese sentido, remarcó que el seleccionado mantuvo la misma línea de conducta durante toda la competencia, independientemente de los resultados obtenidos.
La aclaración sobre la final con España
Uno de los puntos que abordó fue la polémica surgida tras la derrota frente a España en la final del Mundial. En las horas posteriores al partido circularon versiones que aseguraban que los futbolistas argentinos no habían saludado al campeón, algo que Martínez negó de manera contundente.
"Se decía después de la final que nosotros no habíamos reconocido a España y saludamos a todos los jugadores, al cuerpo técnico. Estuvimos ahí", afirmó.
También explicó una de las imágenes más comentadas de la premiación, en la que varios integrantes del plantel aparecían de espaldas durante la ceremonia.
"En la imagen que se ve que estamos dando la espalda es cuando nuestra gente nos estaba cantando. Fue una muestra de respeto hacia nuestra gente quedarnos ahí en el momento que teníamos que quedarnos", aclaró.
El orgullo por el camino recorrido
Más allá de la desilusión por haber perdido la final, Lisandro Martínez destacó el recorrido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El equipo completó una gran campaña, con una fase de grupos perfecta y una destacada actuación de Lionel Messi, máximo goleador argentino del certamen con seis tantos.
En la fase eliminatoria, la Albiceleste dejó en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza antes de vencer a Inglaterra en una semifinal cargada de simbolismo. Tras ese partido, Martínez fue uno de los jugadores que desplegó la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", una imagen que dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los momentos más recordados del campeonato.
Con sus declaraciones, el defensor dejó en claro que, pese al dolor por el subcampeonato, dentro del plantel prevalece la tranquilidad por el camino recorrido y la convicción de haber representado al país con respeto tanto dentro como fuera de la cancha.