Federico Lorenz, sobre la polémica de la Selección y Malvinas: "Es un gesto de mala conciencia de los europeos"

“Toda la agitación que hay acerca de los argentinos arrogantes u ofensivos tiene mucho que ver con la lógica de comunicación de las redes y la construcción de enemigos a partir del discurso del odio y sobre todo la ignorancia. Con lo cual, no creo que llegue a instalar una imagen de ese tipo”, señaló el historiador. El especialista no cree que estas discusiones cambien la imagen de la historia argentina, pero sí encuentra fundamental pensar la manera en que ahora circula el conocimiento histórico.