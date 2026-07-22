Los dos argentinos que integran el equipo ideal del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Los argentinos Lionel Messi y Lisandro Martínez fueron incluidos en el equipo ideal del Mundial 2026, elegido por los hinchas tras el subcampeonato de la Selección.
- Messi aportó ocho goles y cuatro asistencias en el torneo, mientras que Martínez aportó firmeza defensiva y un gol, compartiendo el XI con figuras como Mbappé y Haaland.
- La elección ratifica la vigencia del fútbol argentino en la élite mundial, consolidando a Messi con 21 goles en mundiales y afianzando a Martínez en la defensa nacional.
Lionel Messi y Lisandro Martínez fueron incluidos en el equipo ideal del Mundial 2026, elegido mediante una votación realizada por los hinchas en la página oficial de la FIFA. De esta manera, la selección argentina aportó dos futbolistas al once más destacado del certamen después de alcanzar el subcampeonato.
A los 39 años, Messi volvió a convertirse en el principal referente ofensivo del equipo de Lionel Scaloni. El capitán terminó la competencia con ocho goles y cuatro asistencias y fue determinante durante el recorrido argentino hasta la final, aunque esta vez no pudo volver a levantar la Copa del Mundo.
Entre sus actuaciones más destacadas aparecieron sus intervenciones en la remontada frente a Egipto, por los octavos de final, y las dos asistencias que entregó en la victoria contra Inglaterra en las semifinales. Su rendimiento le permitió compartir el ataque del equipo ideal junto con Kylian Mbappé y Erling Haaland.
Lisandro Martínez, por su parte, fue reconocido por la regularidad que mostró en la defensa argentina. El marcador central se consolidó como una pieza importante en el esquema de Scaloni y también aportó en ataque con un gol frente a Cabo Verde, en el triunfo por 3-2 de los 16avos de final.
El equipo ideal tiene como arquero a Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial por sus actuaciones con Cabo Verde. La defensa está integrada por Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano y Marc Cucurella.
En el medio campo fueron elegidos Rodri, ganador del Balón de Oro del torneo, Michael Olise y Jude Bellingham. Más adelante aparecen Messi, Haaland y Mbappé, quien terminó como máximo goleador del Mundial con 10 tantos.
El delantero francés también alcanzó los 22 goles en Copas del Mundo y superó a Messi, que quedó con 21, como máximo artillero histórico de la competencia. Así, el "11" elegido por los hinchas reunió a algunas de las principales figuras de un torneo en el que Argentina volvió a llegar hasta el último partido.