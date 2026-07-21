El fuerte mensaje de Lisandro Martínez tras perder la final del Mundial: "La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres"

La derrota de la Selección en la final del Mundial 2026 frente a España sigue dejando repercusiones. Esta vez fue Lisandro Martínez quien rompió el silencio con un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que expresó la tristeza por no haber conseguido la cuarta estrella y lanzó una frase que muchos interpretaron como una respuesta a quienes celebraron la caída de la "Scaloneta".