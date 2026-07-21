El fuerte mensaje de Lisandro Martínez tras perder la final del Mundial: "La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres"
El defensor de la Selección expresó su dolor por la derrota ante España, agradeció a todo el grupo que integró la delegación y dejó una frase que generó un fuerte impacto en las redes sociales.
Resumen para apurados
- Lisandro Martínez publicó un mensaje en redes tras perder la final del Mundial 2026 ante España, expresando dolor y apuntando a los detractores que festejaron la caída argentina.
- El defensor agradeció a la delegación por llegar a la final e incluyó una dura frase contra los críticos, sumándose a los descargos públicos de otros referentes del plantel.
- El posteo generó un intenso debate virtual y refleja cómo la Selección Argentina asume el golpe de no ser bicampeona, manteniendo el orgullo de competir al máximo nivel.
La derrota de la Selección en la final del Mundial 2026 frente a España sigue dejando repercusiones. Esta vez fue Lisandro Martínez quien rompió el silencio con un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que expresó la tristeza por no haber conseguido la cuarta estrella y lanzó una frase que muchos interpretaron como una respuesta a quienes celebraron la caída de la "Scaloneta".
El defensor del Manchester United compartió una publicación pocas horas después del partido y dejó en claro el orgullo que siente por haber formado parte del plantel que llegó hasta la definición del torneo.
"Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos merecíamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta...", escribió el zaguero al comenzar su descargo.
El reconocimiento para toda la delegación
Más allá del resultado, Lisandro Martínez destacó el esfuerzo colectivo que permitió a la Selección disputar una nueva final del mundo.
En su mensaje agradeció no solo a sus compañeros y al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, sino también a todas las personas que trabajaron detrás de escena durante la competencia.
"Orgulloso de mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada", expresó.
Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos merecÃamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compaÃ±eros, el cuerpo tÃ©cnico, los directivos, el cuerpo mÃ©dico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucradaâ¦ pic.twitter.com/jNr5F0D7yu— Lisandro Martinez (@LisandrMartinez) July 21, 2026
La frase que encendió las redes
El cierre de la publicación fue el fragmento que más repercusión generó entre los hinchas y usuarios de las redes sociales.
Con una frase breve, pero contundente, el defensor dejó un mensaje dirigido a quienes aprovecharon la derrota argentina para cuestionar al equipo.
"La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres", escribió.
La sentencia fue rápidamente compartida por miles de usuarios y generó un intenso debate, ya que muchos la interpretaron como una respuesta directa a las críticas que recibió el seleccionado tras perder la final.
El dolor de una generación que volvió a competir
El mensaje de Lisandro Martínez se suma a las publicaciones de otros integrantes del plantel argentino, que comenzaron a expresar públicamente sus sensaciones después de la derrota frente a España.
Aunque la ilusión de conseguir el bicampeonato y la cuarta estrella quedó en el camino, los futbolistas remarcaron el orgullo por el recorrido realizado y por haber vuelto a colocar a la Selección entre las dos mejores del mundo.
Con el paso de las horas, las redes sociales se transformaron en el espacio elegido por varios referentes de la "Scaloneta" para agradecer el apoyo de los hinchas y compartir el sentimiento de un grupo que volvió a protagonizar una Copa del Mundo, aunque esta vez el desenlace no fue el esperado.