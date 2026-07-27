Mundial 2026

Cómo es el exclusivo hotel donde Leandro Paredes pasó unos días de descanso junto a su familia

El mediocampista de Boca aprovechó un breve descanso para viajar a Bariloche junto a Camila Galante y sus hijos.

DESCANSO. Paredes aprovechó un breve receso de Boca para disfrutar junto a su familia de unos días en un exclusivo hotel boutique de Bariloche, con vistas al lago Nahuel Huapi y máxima privacidad.
DESCANSO. Paredes aprovechó un breve receso de Boca para disfrutar junto a su familia de unos días en un exclusivo hotel boutique de Bariloche, con vistas al lago Nahuel Huapi y máxima privacidad.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El futbolista Leandro Paredes viajó este fin de semana a Bariloche con su familia para descansar en un exclusivo hotel durante un breve receso del calendario de Boca Juniors.
  • Llegó en avión privado al exclusivo hotel Villa Beluno, donde alquiló dos suites de hasta 3.000 dólares la noche y disfrutó de máxima privacidad junto a su círculo íntimo.
  • El breve descanso busca recargar energías antes de retomar las exigentes competencias de Boca Juniors en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.
Resumen generado con IA

Mientras Boca afronta un exigente calendario entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, Leandro Paredes aprovechó un breve receso para viajar a Bariloche junto a su esposa, Camila Galante, sus tres hijos y una niñera. El destino elegido fue Villa Beluno, uno de los hoteles boutique más exclusivos de la Patagonia.

Fue la propia Galante quien mostró parte de la estadía a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram publicó una imagen junto al futbolista y escribió una frase que despertó la atención de sus seguidores: "Escapadita de amor".

El volante de Boca llegó el viernes a la ciudad rionegrina a bordo de un avión privado. Desde el aeropuerto se trasladó hasta la península San Pedro, donde se encuentra el exclusivo complejo con vistas privilegiadas al lago Nahuel Huapi.

Cómo es el exclusivo hotel donde Leandro Paredes pasó unos días de descanso junto a su familia

Un hotel de lujo con máxima privacidad

Durante la estadía, la familia aprovechó las comodidades del establecimiento, entre ellas el spa, la piscina climatizada, los masajes y los distintos espacios de descanso con vista al lago.

Uno de los detalles más llamativos fue el nivel de privacidad. Según trascendió, durante esos días la familia Paredes fue la única huésped del hotel, ya que en el complejo únicamente se encontraban sus propietarios.

El domingo tenían previsto visitar el cerro Catedral antes de regresar a Buenos Aires, aunque las condiciones climáticas obligaron a modificar los planes y permanecer algunas horas más en el establecimiento.

Cómo es el exclusivo hotel donde Leandro Paredes pasó unos días de descanso junto a su familia

Cómo es Villa Beluno

Ubicado a unos cuatro kilómetros del Hotel Llao Llao y a 20 kilómetros del centro de Bariloche, Villa Beluno cuenta con pocas habitaciones, todas decoradas con mobiliario de estilo francés e inglés, amplias salas de estar y vistas panorámicas al lago Nahuel Huapi.

Las suites tienen entre 72 y 180 metros cuadrados, algunas poseen bañeras exentas y capacidad para alojar hasta cuatro personas. Además, el hotel dispone de gimnasio, spa, piscina climatizada y sectores exclusivos para el relax.

Según trascendió, el valor de una noche oscila entre USD 1.600 y USD 3.000, de acuerdo con la categoría elegida. Para esta escapada, Paredes reservó dos habitaciones, un detalle que reflejó el nivel de exclusividad de la estadía.

Cómo es el exclusivo hotel donde Leandro Paredes pasó unos días de descanso junto a su familia
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