Cómo es el exclusivo hotel donde Leandro Paredes pasó unos días de descanso junto a su familia

Mientras Boca afronta un exigente calendario entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, Leandro Paredes aprovechó un breve receso para viajar a Bariloche junto a su esposa, Camila Galante, sus tres hijos y una niñera. El destino elegido fue Villa Beluno, uno de los hoteles boutique más exclusivos de la Patagonia.