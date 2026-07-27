Mundial 2026

Real Madrid rompe el mercado con una figura del Mundial y pone en duda el futuro de Mastantuono

El conjunto español desembolsará 120 millones de dólares por el marfileño Yan Diomande, una de las revelaciones de la Copa del Mundo.

REFUERZO. Yan Diomande se convirtió en la nueva apuesta millonaria del Real Madrid y su llegada podría abrirle la puerta de salida a Franco Mastantuono.
REFUERZO. Yan Diomande se convirtió en la nueva apuesta millonaria del Real Madrid y su llegada podría abrirle la puerta de salida a Franco Mastantuono.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Real Madrid acordó en España la compra del marfileño Yan Diomande por 120 millones de dólares tras el Mundial 2026 para reforzar su ataque, afectando a Franco Mastantuono.
  • El extremo de 19 años se destacó en RB Leipzig y Costa de Marfil. Su llegada se suma a refuerzos como Bernardo Silva y Ibrahima Konaté en un club golpeado por dos años sin títulos.
  • Mastantuono saldría a préstamo sin opción de compra para sumar minutos, mientras la dirigencia evalúa a Diomande ante la incierta renovación de contrato de Vinícius Júnior.
Resumen generado con IA

Real Madrid volvió a sacudir el mercado de pases con una incorporación de alto impacto. El club español acordó la contratación del extremo marfileño Yan Diomande, de 19 años, una de las grandes figuras del Mundial 2026, por una cifra cercana a los 120 millones de dólares.

La operación representa una nueva apuesta de la dirigencia encabezada por Florentino Pérez, que busca recuperar el protagonismo tras dos temporadas sin títulos. En este mercado ya había reforzado el plantel con Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, y ahora suma a una de las joyas con mayor proyección del fútbol europeo.

Qué pasará con Franco Mastantuono

La llegada de Diomande tendrá un efecto inmediato sobre el plantel. El marfileño se desempeña como extremo por la derecha, una posición que también ocupa Franco Mastantuono, por lo que el juvenil argentino perdería lugar dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Según trascendió, la idea del Real Madrid es buscarle una salida a préstamo, sin opción de compra, para que pueda sumar continuidad y regresar con mayor experiencia.

Además, el club considera a Diomande como una alternativa de futuro frente a la incertidumbre que rodea la renovación del contrato de Vinícius Júnior, cuyo vínculo expira dentro de un año y todavía no fue extendido.

Quién es Yan Diomande

El extremo marfileño debutó en Primera División con Leganés y apenas diez partidos le alcanzaron para despertar el interés de los grandes clubes europeos. Posteriormente fue transferido al RB Leipzig, donde disputó 36 encuentros, convirtió 13 goles y aportó 10 asistencias.

Su explosión definitiva llegó durante el Mundial 2026, torneo en el que fue una de las principales figuras de Costa de Marfil y terminó de convencer al Real Madrid para realizar una de las inversiones más importantes del mercado.

Detrás de su ascenso también hay una historia personal marcada por el dolor. Durante la Copa del Mundo se conoció una emotiva carta dedicada a su hermana Roxane, fallecida a los 15 años, en la que recordó que ella siempre creyó que algún día jugaría un Mundial y seguiría los pasos de su máximo ídolo, Cristiano Ronaldo.

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