Los Pumas confirmaron el plantel para enfrentar a Sudáfrica: regresos, bajas y posibles debutantes
Felipe Contepomi dio a conocer la lista de convocados para el duelo ante los Springboks por el Nations Championship. Julián Montoya y Joaquín Oviedo son algunas de las ausencias, mientras que vuelven Gonzalo Bertranou y Tomás Lavanini.
Resumen para apurados
- Felipe Contepomi anunció la lista de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica el 8 de agosto en Vélez por el Nations Championship, en busca de un triunfo clave.
- Tras vencer a Gales y caer con Escocia e Inglaterra, el equipo sufrió bajas como la de Julián Montoya por la pretemporada europea, e incluyó retornos y debutantes.
- El choque contra los bicampeones del mundo servirá para medir la consolidación del plantel renovado y evaluar variantes de cara a los próximos desafíos del torneo.
Los Pumas ya tienen definido el plantel con el que afrontarán uno de los desafíos más exigentes de la temporada. El entrenador Felipe Contepomi confirmó la nómina de convocados para recibir a Sudáfrica el próximo sábado 8 de agosto en el estadio José Amalfitani, por una nueva fecha del Nations Championship.
El seleccionado argentino llega a este compromiso luego de cerrar el primer tramo del torneo con una victoria frente a Gales y dos derrotas ante Escocia e Inglaterra. Ahora, buscará recuperarse nada menos que frente a los Springboks, actuales bicampeones del mundo, que desembarcan en Buenos Aires con puntaje perfecto tras imponerse a esos mismos tres rivales europeos.
Las bajas más importantes de Los Pumas
La convocatoria presenta varias modificaciones respecto de la ventana anterior. La principal razón es el regreso de varios jugadores a sus clubes europeos para iniciar la pretemporada.
Entre las ausencias más destacadas aparecen el capitán Julián Montoya, además de Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Justo Piccardo y Bautista Delguy, habituales integrantes del plantel durante los últimos compromisos internacionales.
Los regresos y las nuevas oportunidades
Para suplir esas bajas, Contepomi apostó por una combinación de experiencia y renovación.
Entre los jugadores que vuelven a vestir la camiseta de Los Pumas se destacan Gonzalo Bertranou, Tomás Lavanini y Gerónimo Prisciantelli, tres nombres con recorrido internacional que aportarán jerarquía al equipo.
Además, el entrenador les abrió la puerta a tres rugbiers que podrían sumar sus primeros caps con la Selección Mayor: Tobías Wade, Francisco Moreno y Juan Martín Scelzo.
El plantel de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica
La lista quedó conformada por 34 jugadores.
Forwards: Facundo Cardozo (jugador desarrollo), Franco Carrera, Pedro Delgado, Efraín Elías, Benjamín Grondona, Tomás Lavanini, Rodrigo Martínez, Pablo Matera, Francisco Moreno, Joaquín Moro, Leonel Oviedo, Juan Penoucos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Juan Martín Scelzo, Mayco Vivas y Boris Wenger.
Backs: Simón Benítez Cruz, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Agustín Fraga, Rodrigo Isgró, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Benjamín Ordiz (jugador desarrollo), Santiago Pernas, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler y Tobías Wade.
Con un plantel renovado, pero con varios referentes de experiencia, Los Pumas intentarán dar el golpe frente al seleccionado sudafricano y volver a meterse en la pelea dentro del Nations Championship. El choque en Vélez será una medida de máxima exigencia para un equipo que sigue buscando consolidar su funcionamiento de cara a los grandes desafíos de la temporada.