Los Pumas confirmaron el plantel para enfrentar a Sudáfrica: regresos, bajas y posibles debutantes

Con un plantel renovado, pero con varios referentes de experiencia, Los Pumas intentarán dar el golpe frente al seleccionado sudafricano y volver a meterse en la pelea dentro del Nations Championship. El choque en Vélez será una medida de máxima exigencia para un equipo que sigue buscando consolidar su funcionamiento de cara a los grandes desafíos de la temporada.