SociedadActualidad

Xuxa comenzó su gira internacional de despedida: cómo fue el primer show, a sus 63 años

El pasado fin de semana, la cantante, actriz y conductora dio a conocer su nuevo show en San Pablo.

Xuxa comenzó su gira internacional de despedida: cómo fue el primer show, a sus 63 años
Xuxa. Fuente Folha
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Xuxa Meneghel, de 63 años, inició el pasado fin de semana en São Paulo su gira de despedida "El último vuelo de la nave" ante 50 mil personas para retirarse de los escenarios.
  • El show repasó más de 40 años de trayectoria con su icónica nave, las Paquitas y más de 30 éxitos, incorporando además mensajes sociales sobre medioambiente e inclusión.
  • Tras su arranque en Brasil, la gira recorrerá Latinoamérica y genera gran expectativa por su posible llegada a Buenos Aires en noviembre como tributo a su legado cultural.
Resumen generado con IA

Xuxa Meneghel inició oficialmente su gira de despedida llamada: "El último vuelo de la nave", en el estadio Allianz Parque de São Paulo. El show fue para más de 50 mil personas. La estrella infantil comenzó esta nueva étapa para poner fin a más de cuatro décadas de presentaciones en vivo. "La Reina de los Bajitos" sorprendió al mantener su energía intacta a los 63 años y ofrecer un espectáculo lleno de recuerdos para toda una generación que creció con su música.

¿Roro protagonizó la mejor entrada de la historia de La Velada del Año? El show que hizo vibrar a La Cartuja

¿Roro protagonizó la mejor entrada de la historia de La Velada del Año? El show que hizo vibrar a La Cartuja

La puesta en escena destaca por el regreso de su icónica nave espacial, la cual desciende desde lo alto del recinto para dar comienzo a la función. Durante aproximadamente dos horas, la cantante realiza un viaje por la nostalgia latinoamericana dividiendo el show en seis segmentos temáticos.

El gran despliegue en el escenario y el vestuario de Xuxa y las Paquitas

La artista vistió un traje blanco con capa y también eligió un diseño dorado con botas de caña alta. Para el inicio del concierto, Kenneth Triviño reportó que la cantante utilizó un atuendo plateado mientras interpretaba la canción Doce Mel. El repertorio musical incluyó más de 30 temas clásicos como Ilariê y Lua de Cristal ante la ovación del público.

Bon Jovi interrumpió un show por un problema de salud: "No puedo seguir"

Bon Jovi interrumpió un show por un problema de salud: No puedo seguir

La estructura del evento permitió la reaparición de las recordadas Paquitas sobre el escenario principal. Cuatro fanáticos vivieron un momento especial al recibir una invitación para interactuar directamente con su ídola durante un bloque del show. Esta gira representa el retiro definitivo de los escenarios para María da Graça Xuxa Meneghel tras una carrera ininterrumpida.

El futuro de la gira: ¿llegará Xuxa a Argentina?

Xuxa aprovechó el micrófono para enviar mensajes sociales contundentes contra el racismo, el sexismo y la homofobia. También expresó su preocupación por el cuidado del medio ambiente ante los adultos que formaron su identidad bajo su influencia. El espectáculo busca conectar con las problemáticas actuales mientras celebra el legado cultural de la estrella.

Aunque el tour comenzó en Brasil, la producción proyecta un recorrido por diversos países de América Latina. Existe una gran expectativa por su desembarco en Buenos Aires, ciudad donde el fenómeno marcó un hito indispensable. Algunas versiones mencionan noviembre como el mes posible para su visita a la Argentina. La despedida constituye un tributo continuo para millones de familias en toda la región.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
1

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales
2

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

Una adolescente y un hombre murieron en otro trágico fin de semana en Tucumán
3

Una adolescente y un hombre murieron en otro trágico fin de semana en Tucumán

El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse
4

El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral
5

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

Ranking notas premium
Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
1

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”
2

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda
3

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda

La “ley del odio” en las rutas del NOA
4

La “ley del odio” en las rutas del NOA

Muratore y el secreto de cumplir lo prometido
5

Muratore y el secreto de cumplir lo prometido

Más Noticias
Mientras Bariloche sufre un frío extremo y Buenos Aires vive un veranito, ¿qué pasa con el tiempo en Tucumán?

Mientras Bariloche sufre un frío extremo y Buenos Aires vive un "veranito", ¿qué pasa con el tiempo en Tucumán?

¿Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina? La fecha y hora exacta según la astronomía

¿Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina? La fecha y hora exacta según la astronomía

Búsqueda de Eloísa Viaña: No descartamos ninguna hipótesis, pero la principal es una ausencia voluntaria, afirmó la Policía

Búsqueda de Eloísa Viaña: "No descartamos ninguna hipótesis, pero la principal es una ausencia voluntaria", afirmó la Policía

Desayunos sin harinas para las mañanas frías: tres recetas fáciles, económicas y nutritivas

Desayunos sin harinas para las mañanas frías: tres recetas fáciles, económicas y nutritivas

Sigue la búsqueda de Eloísa Viaña: los familiares piden difundir su imagen

Sigue la búsqueda de Eloísa Viaña: los familiares piden difundir su imagen

Con un sentido mensaje en redes, Nicolás Cabré anunció la muerte de su hermano: Sé que hiciste lo mejor que pudiste

Con un sentido mensaje en redes, Nicolás Cabré anunció la muerte de su hermano: "Sé que hiciste lo mejor que pudiste"

El escándalo de Rosalía suma un nuevo capítulo: qué pasó con las entradas de sus recitales en Argentina

El escándalo de Rosalía suma un nuevo capítulo: qué pasó con las entradas de sus recitales en Argentina

Cochera para 15 autos y cine privado: así es La Fortaleza, la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Cochera para 15 autos y cine privado: así es "La Fortaleza", la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Comentarios