Xuxa comenzó su gira internacional de despedida: cómo fue el primer show, a sus 63 años

Xuxa Meneghel inició oficialmente su gira de despedida llamada: "El último vuelo de la nave", en el estadio Allianz Parque de São Paulo. El show fue para más de 50 mil personas. La estrella infantil comenzó esta nueva étapa para poner fin a más de cuatro décadas de presentaciones en vivo. "La Reina de los Bajitos" sorprendió al mantener su energía intacta a los 63 años y ofrecer un espectáculo lleno de recuerdos para toda una generación que creció con su música.