Bon Jovi interrumpió un show por un problema de salud: "No puedo seguir"

Resumen para apurados
- Jon Bon Jovi debió suspender su reciente concierto en el Madison Square Garden tras 14 canciones debido a un problema de salud vocal que le impidió continuar.
- El cantante evitó agudos antes de detener el show. El hecho ocurre en su regreso a las pistas tras una cirugía de cuerdas vocales en 2022 y una presunta infección sinusal.
- El artista prometió reprogramar la fecha mientras se aguarda un parte oficial sobre su salud y la residencia, en paralelo al desarrollo de su película biográfica.
Jon Bon Jovi vivió un momento tan inesperado como preocupante durante uno de los conciertos de su residencia en el Madison Square Garden. El cantante debió interrumpir la presentación por un problema de salud y, luego de interpretar 14 canciones, les comunicó a los fanáticos que no estaba en condiciones de continuar.
"Lo siento, estoy lastimado y esta noche no voy a poder seguir", expresó desde el escenario. Lejos de mostrar descontento, el público respondió con una ovación en apoyo al líder de la legendaria banda estadounidense.
El episodio ocurrió apenas unos minutos después de la interpretación de "Livin' on a Prayer", uno de los mayores clásicos de Bon Jovi. Durante esa canción ya se había advertido que el músico evitaba algunas de las notas más agudas y alentaba a los asistentes a cantar gran parte del estribillo.
Antes de retirarse junto al resto de la banda, el artista llevó tranquilidad a los presentes y les aseguró que buscará una forma de compensarlos por la suspensión del recital.
"No tiren sus entradas, voy a resolverlo. Esperen y vamos a ver cómo reprogramarlo. Nos vemos la próxima. Buenas noches", manifestó.
Qué se sabe sobre su estado de salud
La presentación marcaba el regreso de Bon Jovi a los escenarios después de la cirugía de cuerdas vocales a la que fue sometido en 2022, una intervención que lo mantuvo alejado de los recitales durante un largo período.
Hasta el momento no hubo un comunicado oficial sobre cómo continuará la residencia en el Madison Square Garden ni sobre el estado de salud del cantante. Sin embargo, distintos medios internacionales señalaron que la interrupción del show estaría relacionada con una infección sinusal que afectó su voz.
Bon Jovi también tendrá su película
Mientras continúa su regreso a los escenarios, la historia de la banda llegará a la pantalla grande. Medios estadounidenses confirmaron que Universal Pictures trabaja en una película sobre Bon Jovi.
El film se centrará en los comienzos del grupo y en el camino que lo llevó a convertirse en una de las bandas de rock más exitosas del mundo, con especial foco en la etapa de su tercer álbum, Slippery When Wet. Ese disco dio origen a clásicos como "Livin' on a Prayer" y "You Give Love a Bad Name".
El proyecto todavía no tiene título ni fecha de estreno confirmados, aunque cuenta con el aval de Jon Bon Jovi. El guion estará a cargo de Cody Brotter, mientras que Kevin J. Walsh será el productor.
La película llegará después del estreno de Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, la serie documental de cuatro episodios que repasó la trayectoria de la banda con la participación de todos sus integrantes. Dirigida por Gotham Chopra, se estrenó en abril de 2024 en una plataforma de streaming y reunió material de archivo, demos inéditos y fotografías que recorren la historia del grupo.