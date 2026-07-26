¿Roro protagonizó la mejor entrada de la historia de La Velada del Año? El show que hizo vibrar a La Cartuja
La influencer española sorprendió con una espectacular puesta en escena inspirada en Juego de Tronos durante La Velada del Año 6. Su ingreso al ring reavivó el debate sobre cuál fue la mejor entrada en la historia del evento de Ibai Llanos.
Resumen para apurados
- La influencer Roro deslumbró el 25 de julio en Sevilla durante La Velada del Año 6 de Ibai Llanos con un show de Juego de Tronos para su entrada al ring de boxeo.
- Montada sobre un dragón y con fuego en su capa, Roro emuló a Daenerys Targaryen, superando producciones previas del evento como su propio show inspirado en Acero Puro.
- El despliegue consolida la tendencia de La Velada del Año de elevar la producción en cada edición, transformando los ingresos de los creadores en grandes espectáculos.
La Velada del Año 6 volvió a convertir el boxeo entre creadores de contenido en un espectáculo de primer nivel. Más allá de los combates, uno de los aspectos que volvió a captar la atención del público fueron las entradas de los participantes, cada vez más elaboradas y cinematográficas.
Entre todas ellas, la de Roro fue una de las más comentadas de la noche. La influencer española apareció sobre un imponente dragón, en una clara referencia al universo de Juego de Tronos, acompañada por una escenografía de gran despliegue, soldados y una adaptación musical especialmente diseñada para el momento.
La entrada de RoRo en La Velada del AÃ±o VI. pic.twitter.com/uwbIIRiVJp— La Velada Del AÃ±o 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026
La entrada de Roro, una de las más impactantes de La Velada del Año 6
La puesta en escena incluyó un momento junto a Pablo, quien prendió fuego a la capa que llevaba Roro antes de que la streamer caminara hacia el cuadrilátero, recreando una imagen que recordó a Daenerys Targaryen, la célebre "Madre de Dragones".
El despliegue visual fue uno de los más ambiciosos vistos en la historia del evento organizado por Ibai Llanos y generó una ovación inmediata en el estadio La Cartuja de Sevilla.
Muchos seguidores destacaron las similitudes con la recordada entrada de YoSoyPlex en una edición anterior, aunque adaptada a una estética fantástica inspirada en la exitosa saga de George R. R. Martin.
¿Cuál fue la mejor entrada de La Velada del Año?
La actuación de Roro reabrió un debate que se repite edición tras edición: ¿cuál es la mejor entrada que dejó La Velada del Año?
La propia creadora de contenido ya había protagonizado uno de los momentos más recordados en La Velada del Año 5, cuando recreó escenas de la película Acero puro (Real Steel), protagonizada por Hugh Jackman.
Otro de los grandes candidatos es YoSoyPlex, cuya entrada en La Velada del Año 4 sigue siendo una de las favoritas del público. En esta sexta edición también volvió a sorprender al aparecer vestido como un gladiador, montado a caballo y con una armadura completa. Su ingreso quedó marcado, además, por el beso con Aitana y un emotivo abrazo con Frank Cuesta.
Otras entradas históricas del evento de Ibai Llanos
La lista de ingresos memorables incluye también a TheGrefg, quien realizó una presentación inspirada en Dragon Ball, y a Samy Rivers, cuyo homenaje a México en su primera participación es recordado como uno de los momentos más emotivos de La Velada.
Entre las favoritas de los fanáticos también aparecen Fernanfloo, que en su debut utilizó su icónico Rap de Fernanfloo, además de Misho, quien ingresó acompañado por Duki, así como las presentaciones de Peereira y Guanyar.
Con cada edición, La Velada del Año eleva el nivel de producción y convierte las entradas de los participantes en auténticos espectáculos. La actuación de Roro ya se ganó un lugar entre las más recordadas y alimenta un debate que, por ahora, no tiene una respuesta definitiva: cuál fue la mejor entrada en la historia del evento creado por Ibai Llanos.