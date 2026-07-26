¿Roro protagonizó la mejor entrada de la historia de La Velada del Año? El show que hizo vibrar a La Cartuja

Otro de los grandes candidatos es YoSoyPlex, cuya entrada en La Velada del Año 4 sigue siendo una de las favoritas del público. En esta sexta edición también volvió a sorprender al aparecer vestido como un gladiador, montado a caballo y con una armadura completa. Su ingreso quedó marcado, además, por el beso con Aitana y un emotivo abrazo con Frank Cuesta.