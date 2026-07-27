Una psicóloga tucumana explicó el fenómeno de la campaña antiargentina en las redes: “Primero sentimos y después pensamos”

La llamada “campaña antiargentina” que circuló en los últimos días en las redes sociales abrió un debate que trascendió lo deportivo y lo llevó al terreno de las emociones, la comunicación y la forma en que las personas procesan la información. Para la psicóloga Carmina Varela (MP 1213), más que quedarse en una discusión sobre opiniones, el fenómeno permite analizar cómo funciona la mente humana frente a los contenidos que generan impacto.