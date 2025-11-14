Tras la polémica, la BBC se disculpó con Donald Trump por editar de forma engañosa su discurso

Luego de la polémica y las amenazas dimisiones, la BBC ofreció una disculpa formal al presidente de Estados Unidos Donald Trump por la edición “engañosa” de su discurso del 6 de enero de 2021. Sin embargo, la corporación pública rechazó haber incurrido en difamación, desestimando así el argumento central de la amenaza del mandatario de presentar una demanda por U$S1.000 millones.
Según informó la emisora británica, su presidente Samir Shah envió una carta personal a la Casa Blanca en la que expresó que tanto él como la organización lamentaban la forma en que fue editado el discurso pronunciado por Trump antes de que algunos de sus seguidores irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos, mientras el Congreso se preparaba para certificar la victoria electoral del entonces presidente electo Joe Biden en 2020.
También confirmó que no tiene previsto retransmitir el documental en cuestión. La pieza había unificado fragmentos del discurso separados por casi una hora, lo que generó confusión sobre la secuencia real de los hechos.
"Aceptamos que nuestra edición creó involuntariamente la impresión de que estábamos mostrando una sola sección continua del discurso, en lugar de extractos de diferentes puntos del mismo, y que esto dio la impresión errónea de que el presidente Trump había exhortado directamente a actuar con violencia", indicó la BBC en su retractación.
La reacción de la cadena se produjo después de que el abogado de Trump enviara una carta exigiendo una disculpa y advirtiendo que presentaría una demanda por 1.000 millones de dólares por el presunto daño causado por el documental. El plazo para responder vencía este viernes.
¿Cuál fue el origen de la controversia entre Trump y la BBC?
La disputa surgió a partir de una edición de “Panorama”, el reconocido programa de actualidad de la BBC, emitido días antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. Titulado "Trump: ¿Una segunda oportunidad?", el especial había ensamblado tres citas provenientes de dos segmentos distintos del discurso de 2021, separados por casi una hora.
El montaje daba la apariencia de una sola frase en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y “luchar como demonios”, pero omitía una sección intermedia en la que el entonces mandatario pedía que la manifestación fuera pacífica.
El escándalo tuvo consecuencias internas: el director general Tim Davie y la jefa de noticias Deborah Turness renunciaron el domingo, argumentando que la controversia estaba perjudicando a la corporación. “Al ser yo (Davie) el director general de BBC News y Asuntos de Actualidad, la responsabilidad recae en mí”, escribió.
En su misiva, el abogado de Trump exigió una disculpa al presidente, una retractación “completa y justa” del documental y la corrección de cualquier afirmación “falsa, difamatoria, denigrante, engañosa o incendiaria” sobre él. También sostuvo que Trump debería recibir una compensación “adecuadamente” por el “abrumador daño financiero y a su reputación”.