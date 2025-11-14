Tras la polémica, la BBC se disculpó con Donald Trump por editar de forma engañosa su discurso

Según informó la emisora británica, su presidente Samir Shah envió una carta personal a la Casa Blanca en la que expresó que tanto él como la organización lamentaban la forma en que fue editado el discurso pronunciado por Trump antes de que algunos de sus seguidores irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos, mientras el Congreso se preparaba para certificar la victoria electoral del entonces presidente electo Joe Biden en 2020.