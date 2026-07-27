Cómo se llega a Cachi, el destino reconocido por ONU Turismo como uno de los más bonitos de Argentina
El destino de los Valles Calchaquíes competirá junto a otros siete pueblos argentinos por un reconocimiento internacional que destaca a las comunidades rurales que preservan su identidad y promueven el turismo sostenible.
Resumen para apurados
- Cachi (Salta) fue nominado recientemente por ONU Turismo entre ocho pueblos argentinos para competir en "Best Tourism Villages 2026" por su desarrollo rural sostenible.
- Cachi se ubica en los Valles Calchaquíes, cerca del Parque Nacional Los Cardones, y es accesible desde la capital salteña tras recorrer la imponente Cuesta del Obispo.
- El certamen posicionará a la región del Noroeste Argentino a nivel global, impulsando la conservación cultural, ambiental y el crecimiento del turismo rural sustentable.
La iniciativa de Turismo para la Organización de las Naciones Unidas “Best Tourism Villages” sigue su camino con ocho postulantes como los mejores destinos rurales de Argentina para representar al país a nivel internacional. Entre ellos, Cachi, una localidad de los valles en Salta, aparece como un candidato fuerte que, además de mostrar maravillas naturales, es representante del Noroeste Argentino.
La iniciativa “Best Tourism Villages” de ONU Turismo tiene como objetivo distinguir cada año a aquellos “pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos”, resaltando su forma de preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad en todos sus aspectos: económicos, sociales y ambientales, según la Secretaría de Turismo de la Nación.
Cachi recibió reconocimiento del Best Tourism Village
La semana pasada, el intendente de Cachi, Américo Liendro, recibió la distinción de Cachi como uno de los candidatos para representar a Argentina en el certamen. La ceremonia fue realizada en el XXVIII Concurso de la Comida Vallista, una de las tradicionales celebraciones de los Valles Calchaquíes.
Los competidores de la localidad salteña en la edición 2026 son Puerto Pirámides, Chubut; Mar de las Pampas, Buenos Aires; Villa Sanagasta, La Rioja; Villa General Belgrano, Córdoba; El Trapiche, San Luis; Zenón Pereyra, Santa Fe y Tafí del Valle, Tucumán.
Cómo llegar a Cachi desde Salta
Cachi es un departamento de los Valles Calchaquíes ubicado al oeste de Salta en el inicio de la zona montañosa. Se encuentra en la región del Parque Nacional Los Cardones, un área protegida de más de 64.000 hectáreas de las ecorregiones Altos Andes, Monte de Sierras y Bolsones y un pequeño sector de Yungas. El camino para llegar a Cachi es, por lo tanto, escarpado.
Para llegar al pueblo desde la capital salteña se toma la ruta provincial 68 hasta Chicoana. Desde allí se accede a la ruta provincial 33 que recorre la quebrada de Escoipe para entrar a la Cuesta del Obispo, un camino zigzagueante lleno de paisajes y miradores imponentes desde las alturas con 3.348 metros sobre el nivel del mar.
La ruta forma parte de una fracción de los 23.000 kilómetros del Camino del Inca cuando pasa por la recta del Tin Tin, un tramo de ruta de 19 kilómetros completamente recto ubicado a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Luego de tres horas de viaje en auto, se llega hasta el poblado en la ladera del río Calchaquí. Otro de los caminos por los que se puede acceder a Cachi es a través de la ruta nacional 40 que comunica hacia el norte con La Poma y Los Andes y al sur con Molinos y Cafayate.