Cómo se llega a Cachi, el destino reconocido por ONU Turismo como uno de los más bonitos de Argentina

Cómo llegar a Cachi desde Salta

Cachi es un departamento de los Valles Calchaquíes ubicado al oeste de Salta en el inicio de la zona montañosa. Se encuentra en la región del Parque Nacional Los Cardones, un área protegida de más de 64.000 hectáreas de las ecorregiones Altos Andes, Monte de Sierras y Bolsones y un pequeño sector de Yungas. El camino para llegar a Cachi es, por lo tanto, escarpado.