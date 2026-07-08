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Vacaciones de invierno: el Registro Civil habilita un operativo especial para tramitar DNI y pasaportes en Tucumán

La atención será del 13 al 17 de julio en el Complejo Belgrano, de 9 a 13. Los turnos estarán disponibles de manera online.

Vacaciones de invierno: el Registro Civil habilita un operativo especial para tramitar DNI y pasaportes en Tucumán
FOTO TOMADA DE ARGENTINA.GOB.AR
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Registro Civil de Tucumán hará un operativo de DNI y pasaportes del 13 al 17 de julio en el Complejo Belgrano para facilitar trámites durante las vacaciones de invierno.
  • Impulsado por el gobierno provincial, el trámite requiere turno online previo y pago digital. No se solicitará documentación adicional por estar los datos digitalizados.
  • La medida busca que los ciudadanos actualicen sus documentos previo a las giras deportivas, viajes de egresados y traslados previstos para la segunda mitad del año.
Resumen generado con IA

Con el objetivo de facilitar la realización de trámites durante el receso escolar, el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Tucumán pondrá en marcha un operativo especial de documentación destinado a niños, adolescentes y adultos.

La directora del organismo, Carolina Bidegorry, explicó que la medida fue impulsada por el Poder Ejecutivo para acompañar a las familias durante las vacaciones de invierno y permitir que quienes necesiten actualizar su documentación puedan hacerlo antes de los viajes y actividades previstas para la segunda mitad del año.

“Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo nos hemos reunido con el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y hemos dispuesto para la semana que viene un operativo especial de documentación”, señaló la funcionaria.

Según detalló, la iniciativa tiene un doble objetivo: ampliar la atención durante un período en el que muchas familias aprovechan para realizar trámites y, al mismo tiempo, facilitar que los estudiantes puedan contar con sus documentos actualizados antes de las distintas actividades programadas.

“También tenemos en cuenta que después de julio vienen las giras, tanto de hockey como de rugby, las giras de egresados de primaria y secundaria, y es muy importante tener la documentación en regla”, remarcó Bidegorry.

Dónde y cuándo será el operativo

El operativo especial de documentación se desarrollará desde el lunes 13 de julio hasta el viernes 17 de julio, en el Complejo Belgrano, en el horario de 9 a 13.

Durante esos días, los ciudadanos podrán gestionar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes, tanto en sus modalidades comunes como exprés.

“Se van a poder hacer documentos y pasaportes, tanto en su versión común como en su versión exprés”, informó la titular del Registro Civil.

Los turnos podrán solicitarse de manera online a partir de las 14 de este lunes, a través del sitio oficial del organismo, donde se habilitará una sección específica para el operativo, además del sistema habitual de turnos.

No será necesario presentar documentación extra

Bidegorry destacó que el trámite será más ágil debido a que gran parte de la información registral ya se encuentra digitalizada, por lo que no será necesario presentar documentación adicional.

“Las personas menores de edad no deben llevar ninguna documentación adicional. Tampoco los adultos requieren información adicional. Si es necesario un acta, nosotros la vamos a subir”, explicó.

Además, pidió a los ciudadanos que concurran con turno previo para evitar demoras y facilitar la organización de la atención.

“Simplemente deben sacar el turno. Es con turno online, para evitar demoras y también porque hace frío”, agregó.

No se aceptará dinero en efectivo

Por último, la directora del Registro Civil recordó que tanto en las oficinas habituales como en el operativo especial no se recibirá dinero en efectivo para abonar los trámites.

“El pago debe realizarse con tarjeta de crédito, débito, billeteras virtuales o código QR”, indicó.

En caso de que una persona no cuente con esos medios de pago, se le otorgará un código para abonar mediante Pago Fácil o Rapipago. “No se recibe dinero en efectivo, ni en este operativo ni en ninguna delegación del Registro Civil”, concluyó Bidegorry.

Temas Registro del Estado Civil y Capacidad de las PersonasCarolina Bidegorry
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