Mientras Bariloche sufre un frío extremo y Buenos Aires vive un "veranito", ¿qué pasa con el tiempo en Tucumán?

Resumen para apurados
- Argentina vive un marcado contraste climático este julio: mientras Bariloche sufre intensas nevadas, Tucumán y Buenos Aires gozan de un veranito que cambiará desde el miércoles.
- Bariloche declaró la emergencia climática y reprogramó vuelos tras el temporal, mientras que en Tucumán y el AMBA las máximas alcanzan los 27°C antes del descenso térmico.
- A partir del miércoles se prevé un marcado descenso de hasta 10 grados en las temperaturas, retornando a las condiciones invernales habituales en la región central y el NOA.
El invierno muestra esta semana dos caras completamente opuestas en la Argentina. Mientras Bariloche permanece bajo una intensa nevada que obligó a declarar la emergencia climática, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) disfruta de temperaturas inusualmente elevadas para julio. En ese escenario de contrastes, Tucumán atraviesa días templados y soleados, aunque el alivio durará poco.
La Municipalidad de Bariloche declaró la emergencia climática debido al fuerte temporal de nieve y las adversas condiciones meteorológicas que afectan a la ciudad rionegrina. La medida busca resguardar la seguridad de residentes y turistas, además de facilitar el trabajo de los equipos municipales y de emergencia.
Las autoridades recomendaron evitar la circulación de vehículos particulares y limitar los desplazamientos únicamente a situaciones de necesidad. También solicitaron a los empleadores contemplar las dificultades para trasladarse, promoviendo el teletrabajo o flexibilizando horarios para quienes no puedan llegar a sus lugares de trabajo.
El temporal también impactó de lleno en la actividad aérea. Durante el domingo fueron cancelados 19 vuelos, dejando a cientos de pasajeros varados en plena temporada de vacaciones de invierno. Muchos de ellos pasaron la noche en el aeropuerto ante la imposibilidad de conseguir transporte o alojamiento.
La situación comenzó a normalizarse este lunes. Según informaron fuentes aeroportuarias, la terminal volvió a operar con normalidad y la pista se encontraba en condiciones. Para la jornada estaban programados 39 vuelos, de los cuales cinco ya habían aterrizado durante la mañana. Solo un servicio de Flybondi permanecía cancelado y otro registraba demoras por cuestiones de visibilidad. Los pasajeros afectados por las suspensiones fueron reprogramados en distintos vuelos a lo largo de la semana.
Contraste
Mientras tanto, el panorama es completamente distinto en Buenos Aires. El AMBA experimenta un marcado ascenso de temperatura para esta época del año. El domingo la máxima alcanzó los 20 grados y las condiciones agradables continuarán durante las próximas horas, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.
Sin embargo, este "veranito" tendrá corta duración. Los pronósticos indican que a partir del miércoles comenzará un descenso progresivo de la temperatura y hacia el jueves volverán las condiciones típicas del invierno, con máximas cercanas a los 12 grados y mínimas de alrededor de siete.
Tucumán
En Tucumán, en tanto, el inicio de la semana estará marcado por jornadas cálidas y soleadas. Para este lunes se espera una máxima de 27 grados, sin probabilidades de lluvia y con una humedad cercana al 60%. El martes se mantendrán condiciones similares, con cielo despejado y temperaturas agradables.
El cambio llegará el miércoles, cuando aumentarán las chances de precipitaciones y comenzará un descenso térmico que se acentuará hacia el fin de semana. Las máximas podrían bajar cerca de 10 grados respecto de los valores actuales, configurando un regreso a condiciones más propias del invierno en toda la provincia.
Para quienes aún disfrutan del receso invernal, especialmente los turistas que eligen destinos de cercanía, los Valles Calchaquíes seguirán ofreciendo durante los próximos días un escenario ideal, con abundante sol, temperaturas agradables y paisajes que invitan a recorrer la región antes del cambio de tiempo.