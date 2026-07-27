Mientras Bariloche sufre un frío extremo y Buenos Aires vive un "veranito", ¿qué pasa con el tiempo en Tucumán?

La situación comenzó a normalizarse este lunes. Según informaron fuentes aeroportuarias, la terminal volvió a operar con normalidad y la pista se encontraba en condiciones. Para la jornada estaban programados 39 vuelos, de los cuales cinco ya habían aterrizado durante la mañana. Solo un servicio de Flybondi permanecía cancelado y otro registraba demoras por cuestiones de visibilidad. Los pasajeros afectados por las suspensiones fueron reprogramados en distintos vuelos a lo largo de la semana.