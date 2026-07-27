Búsqueda de Eloísa Viaña: "No descartamos ninguna hipótesis, pero la principal es una ausencia voluntaria", afirmó la Policía
Resumen para apurados
- A 10 días de la desaparición de Eloísa Viaña en Tucumán, la Policía busca dar con su paradero y sostiene como hipótesis principal una ausencia voluntaria.
- Tras la denuncia del 17 de julio, se activó el protocolo de búsqueda e indagó a allegados. Se descartó que haya salido de la provincia según registros oficiales.
- La fuerza policial solicitará medidas judiciales para acceder a información clave y profundizar la investigación, mientras solicita la colaboración de la comunidad.
A 10 días de la desaparición de Eloísa Viaña, la Policía de Tucumán intensifica la investigación para dar con su paradero. Mientras la preocupación crece entre familiares y en las redes sociales, el subjefe de la fuerza, Roque Yñigo, confirmó a LA GACETA que se solicitarán nuevas medidas judiciales para profundizar la búsqueda y sostuvo que, por el momento, la principal línea de investigación apunta a una ausencia voluntaria.
"La principal hipótesis es que ella pueda estar ausente de manera voluntaria", afirmó el funcionario, aunque aclaró que la pesquisa continúa abierta y que ninguna posibilidad fue descartada de manera definitiva.
Yñigo explicó que, tras la denuncia radicada el 17 de julio, se activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y la División Trata de Personas comenzó inmediatamente con las averiguaciones.
En ese marco, recordó que los investigadores se dirigieron al domicilio de la madre de Viaña, quien les manifestó que su hija había aparecido en la casa de un amigo y que incluso se encontraba llevándole ropa. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron a ese lugar, el propietario confirmó que la mujer había estado allí, pero que ya se había retirado.
"A partir de ese momento hemos entrevistado a muchísimas personas de su entorno para poder dar con su paradero. Seguimos trabajando y procurando obtener toda la información que nos conduzca a encontrarla", señaló.
El subjefe remarcó que la repercusión pública del caso también incrementó la preocupación de la fuerza policial. "La situación ha trascendido a través de las redes sociales y está generando preocupación en toda la comunidad, en la familia y también dentro de nuestra institución", expresó.
Nuevas medidas judiciales
Yñigo adelantó que durante la jornada solicitarán autorización judicial para acceder a información que podría resultar clave para avanzar en la investigación.
"Vamos a pedir una serie de medidas para tener acceso a información que hoy no podemos obtener porque necesitamos autorización judicial. A partir de ahí pretendemos profundizar la investigación y determinar dónde se encuentra Eloísa".
Consultado sobre la posibilidad de que la mujer haya abandonado la provincia, el subjefe descartó esa hipótesis con los datos disponibles hasta el momento.
"Tenemos activado el protocolo nacional. Estamos en contacto permanente con los organismos de transporte y no ha adquirido pasajes ni registró salidas por los puestos fronterizos. Consideramos que permanece en Tucumán, probablemente en el ámbito de la capital o en zonas cercanas", afirmó.
Cómo actúa el protocolo de búsqueda
El funcionario explicó que, ante la denuncia por la desaparición de una persona, el protocolo establece la comunicación inmediata a todas las dependencias policiales de la provincia, la solicitud de colaboración a fuerzas federales y de otras jurisdicciones, además del relevamiento permanente en hospitales, terminales de ómnibus, aeropuertos y otros puntos de circulación.
También destacó el rol de los medios de comunicación en la difusión de la búsqueda. "Recurrimos a la valiosa colaboración de la prensa para ampliar el alcance de la información y facilitar que cualquier dato llegue rápidamente a los investigadores", sostuvo.
La Policía reiteró el pedido de colaboración a la comunidad para aportar cualquier información que permita localizar a Eloísa Viaña. Quienes puedan brindar datos pueden comunicarse a los teléfonos 381-593-1177 o 381-501-4573.